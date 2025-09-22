قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مع بداية العام الدراسي الجديد.. المحافظات تشهد حوادث بين صفوف المعلمين والطلاب.. ما القصة؟

حوادث مع بداية العام الدراسي الجديد
قسم المحافظات

شهد اليومان الأول والثاني من بدء العام الدراسي الجديد، حوادث بين صفوف المعلمين والطلبة، أثارت تعاطف المواطنين، وعلت الدعوات بالرحمة والمغفرة لهم والشفاء العاجل للمصابين.

وفاة مدير إدارة الجودة بالأقصر

تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الأقصر إلى سرادق عزاء بعد انتشار خبر وفاة الدكتور حمادة عوض الله بيرم، مدير إدارة الجودة بمنطقة الأقصر الأزهرية، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تواجده في القاهرة.

ويعد الدكتور بيرم من الكوادر التعليمية المتميزة والمخلصة، وترك بصمة واضحة في تطوير جودة التعليم الأزهري بالأقصر، حيث عرف بالتزامه وإسهاماته الكبيرة في خدمة الطلاب والمجتمع.

وتقدمت إدارة منطقة الأقصر الأزهرية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدة أن ذكراه الطيبة ستظل حاضرة في نفوس الجميع.

وفاة مدير مدرسة بقنا

سقط مدير مدرسة تعليم أساسي بمحافظة قنا، مغشياً عليه وسط طابور الصباح، ليلفظ بعدها أنفاسه الأخيرة نتيجة تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بقنا، إخطارًا يفيد وفاة عبد العال محمد مدنى، مدير مدرسة الشهيد محمد علي أحمد، للتعليم الأساسي بقرية كوم يعقوب التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية.

وجرى إخطار وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين والتى كلفت فريق بمتابعة الموقف ومساندة الأسرة خلال مراسم الجنازة.

من جانبها أصدرت إدارة أبوتشت التعليمية، بياناً تنعى فيه الفقيد الراحل، والذى يعد مثالاً للجد والانضباط فى العمل، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما أصدرت اللجنة النقابية للمعلمين بمركز أبوتشت 

برئاسة النائب رفعت عبدالحفيظ، بيانا تنعى فيه مدير المدرسة الراحل، مع خالص الدعوات للفقيد بالرحمة والمغفرة.

سقوط طالبة بإحدى مدارس إدارة الفرافرة

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، متابعة حالة الطفلة التي تعرضت لحادث سقوط بإحدى مدارس إدارة الفرافرة التعليمية، اليوم، والتي تم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعي؛ لإجراء الفحوصات والجراحة اللازمة، مؤكدًا استقرار حالتها ودخولها غرفة العمليات لإجراء جراحة بالفخذ.

و وجّه المحافظ قطاع الصحة بالمتابعة المستمرة لحالة الطفلة وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة بالتنسيق مع مستشفى أسيوط الجامعي، لحين تماثلها للشفاء والاطمئنان عليها وخروجها من المستشفى، متمنياً لها الشفاء العاجل.

المحافظات الاقصر قنا الوادي الجديد العام الدراسي الجديد

طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
حملات مكبرة لإزالة التعديات بالبناء المخالف بالشرقية

ازالة تعدي
