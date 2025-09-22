قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
برلمان

برلماني: تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي يعزز جذب الاستثمارات

اقتصاد
اقتصاد
أميرة خلف

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تقدم مصر في مؤشر التعقيد الاقتصادي، موضحا أن هذا التقدم يعزز من فرص جذب الاستثمارات، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.


وأوضح " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد " أن هذا التقدم يعزز ثقة المستثمرين ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تنويع مصادر الدخل القومي ، مما يفتح آفاقًا جديدة لتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام، وزيادة مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتقلبات العالمية .

تجدر الاشارة إلى أنه أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقدم مصر في مؤشر آفاق التعقيد الاقتصادي لتحتل المرتبة الخامسة بين 145 دولة، يعكس الإمكانيات القوية والمتنوعة للاقتصاد المصري وقدرته على تنويع الصادرات والإعلاء من قيمتها المضافة.

وأوضحت أن مصر تُعد من بين الدول متوسطة الدخل المتقدمة في مؤشر التعقيد الأخضر، بما يبرز الفرص الكبيرة المتاحة للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، مع الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والسوق المحلي الكبير، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، وكون مصر مركزًا للطاقة الخضراء.

مجلس النواب وزيرة التخطيط الاستثمارات رؤية مصر 2030

