قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
ملعب الجوهرة يتزين لاستقبال مباراة الأهلي السعودي وبيراميدز
قرارات النيابة بشأن دهس طالب لعاملة نظافة بالشيخ زايد
إلغاء حبس التيك توكر كروان مشاكل وتغريمه 20 ألف جنيه في قضية المنتجة
تقاليع طريفة في بداية العام الدراسي الجديد بالمحافظات .. ماذا حدث؟
توك شو

7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمارة الشوا بغزة

غزة
غزة
البهى عمرو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمارة الشوا بمدينة غزة.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول المختلفة تلقي بظلالها على الشارع الفلسطيني بعمومه ولكن في غزة ينصب التركيز على العملية العسكرية الإسرائيلية والآمال المعقودة على أن تكون لهذه الاعترافات أي انعكاسات مباشرة على مسار الحرب وتحديدا الجهود الدولية الرامية إلى وقف المقتلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الفلسطينيين يدركون أهمية هذا الحراك السياسي لاسيما وأنه جاء من دول لها وزنها، فبريطانيا مثلا لها علاقة مباشرة باحتلال فلسطين من خلال وعد بلفور، لكن ما يأمله الفلسطينيون الذين ما زالوا يتحركون تحت القصف نحو الجنوب هو أن تتوقف هذه المقتلة ونجاح الجهود الرامية إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع أن أعمدة الدخان تتصاعد من النصيرات التي تتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف تركز في محورين، في المنطقة الجنوبية من تل الهوا والصبرا ومخيم الشاطئ، مشيرا إلى أن مخيم الشاطئ من ناحية الشمال بات فارغا من السكان لأنها كانت ليلة عصيبة للغاية بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للغارات الجوية والقصف المدفعي في هذه المنطقة.

القاهرة الإخبارية غزة مدينة غزة الدولة الفلسطينية

امام عاشور

إمام عاشور: حذفت صورتي بقميص الأهلي خوفا على ابنتي

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالتزامن مع أول أيام الدارسة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

الاهلي وحرس الحدود

شكري وعبد القادر في القائمة.. موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

كيفية تحصين الأطفال

تحصين الأطفال عند الذهاب للمدرسة.. النبي رقى أحفاده بـ12 كلمة

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مستهل الإثنين

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

كارولين عزمي ٠

كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور ..شاهد

أحمد سامي

أحمد سامي يرفض عروضا من الدوري الليبي

شيكو بانزا

فى أيد فيريرا .. تعرف على مصير شيكوبانزا من مباراة الجونة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة
طريقة عمل دبابيس الفراخ المقرمشة

طريقة عمل صوص البيح تيستى

طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى
طريقة عمل صوص البيح تيستى

تموين الشرقية: حملات مشددة للرقابة على الأسواق في الحسينية| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

انهيار أسعار دودج تشالنجر هيلكات.. وعشاقها في صدمة

دودج تشالنجر
دودج تشالنجر
دودج تشالنجر

المتهمين

عطلا حركة المرور فى موكب زفاف.. القبض على قائدى سيارتين بمدينة نصر

المتهم

غير ملتزم بالتعريفة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بالشرقية

المتهم

القبض على قائد دراجة نارية تعقب فتاة وتحرش بها

سرقة هاتف

القبض على عاطل سرق هاتف محمول من داخل عيادة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

