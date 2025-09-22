7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمارة الشوا بغزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بسقوط 7 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف عمارة الشوا بمدينة غزة.

وقال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الدول المختلفة تلقي بظلالها على الشارع الفلسطيني بعمومه ولكن في غزة ينصب التركيز على العملية العسكرية الإسرائيلية والآمال المعقودة على أن تكون لهذه الاعترافات أي انعكاسات مباشرة على مسار الحرب وتحديدا الجهود الدولية الرامية إلى وقف المقتلة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الفلسطينيين يدركون أهمية هذا الحراك السياسي لاسيما وأنه جاء من دول لها وزنها، فبريطانيا مثلا لها علاقة مباشرة باحتلال فلسطين من خلال وعد بلفور، لكن ما يأمله الفلسطينيون الذين ما زالوا يتحركون تحت القصف نحو الجنوب هو أن تتوقف هذه المقتلة ونجاح الجهود الرامية إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع أن أعمدة الدخان تتصاعد من النصيرات التي تتعرض إلى قصف إسرائيلي عنيف تركز في محورين، في المنطقة الجنوبية من تل الهوا والصبرا ومخيم الشاطئ، مشيرا إلى أن مخيم الشاطئ من ناحية الشمال بات فارغا من السكان لأنها كانت ليلة عصيبة للغاية بسبب تكثيف الجيش الإسرائيلي للغارات الجوية والقصف المدفعي في هذه المنطقة.