نتنياهو: سنقضي على المحور الإيراني
بعد أحمد مكي ومي كمال.. أبرز الزيجات السرية في الوسط الفني
الأعلى للإعلام يحفظ شكاوى متبادلة بين أبو المعاطي زكي و خالد الغندور
مفاجأة.. احتمالية خسارة يامال جائزة الكرة الذهبية بسبب رونالدو
قرار جمهوري بعفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح و5 آخرين
الرئيس السيسي يقرر الإفراج عن علاء عبدالفتاح و5 آخرين استجابة للمجلس القومي لحقوق الإنسان
زلزال 4.3 ريختر يضرب منطقة خليج سان فرانسيسكو
شهر ربيع الآخر.. فضائله وأدعية مستحبة وموعد الأيام البيض
تعويض 20 ألف جنيه لمواطن بعد العثور على حشرات داخل زجاجات مشروبات غازية بسوهاج
بعد حبسهم 3 سنوات.. الأربعاء استئناف المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات
التضامن تطلق تدريبا ضخما لتنمية المهارات وقدرات الكوادر بالمديريات
قرار شجاع أم مخاطرة؟.. إصرار نجم الزمالك يربك الحسابات قبل القمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

سوزي سمير تشيد بقرار العفو الرئاسي: خطوة تعكس إرادة سياسية داعمة للحقوق

أميرة خلف

أشادت الدكتورة سوزي سمير، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، مؤكدة أن القرار جاء استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بالحالة الحقوقية في مصر وتكامل مساراتها.


وأكدت الدكتورة سوزي، في بيان لها، أن العفو الرئاسي يمثل ترجمة حقيقية للإرادة السياسية الوطنية الخالصة، التي يحرص من خلالها الرئيس السيسي على تعزيز مبادئ العدالة الإنسانية، وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وإعلاء روح التسامح والمصالحة المجتمعية.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في سياق نهج مستمر تتبناه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، لتعزيز ملف حقوق الإنسان، استنادًا إلى الدستور والاتفاقيات الدولية، وبما يواكب رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة تقوم على احترام الحقوق والحريات ودعم مبادئ المواطنة والكرامة الإنسانية.


ودعت عضو مجلس الشيوخ إلى استمرار هذا التوجه البنّاء، مؤكدة أن مثل هذه القرارات تمثل رسائل إيجابية للمجتمع، وتفتح آفاقا جديدة أمام من شملهم العفو للاندماج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.

