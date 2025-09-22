آمال ماهر تخطف الأنظار في حفل الموريكس دور 2025

شهدت بيروت ليلة استثنائية مع انطلاق حفل الموريكس دور 2025 في دورته الـ25 الفضيّة، بحضور نخبة من أبرز النجوم والمبدعين العرب.

وفي قلب هذا الحدث البارز، خطفت النجمة المصرية آمال ماهر الأنظار بعدما تُوِّجت بجائزة أفضل فنانة عربية، لتؤكد مجددًا مكانتها المرموقة على قمة الغناء العربي.

جاء فوز النجمة آمال ماهر هذا العام ليعكس النجاح الكبير لألبومها الأخير "حاجة غير"، الذي حقق ملايين المشاهدات والاستماعات عبر المنصات الرقمية، وأعاد التأكيد على مكانتها كواحدة من أبرز الأصوات تأثيرًا في الساحة الفنية.

الألبوم جمع بين التجديد الموسيقي والحس الغنائي الأصيل، ليحصد إشادة نقدية واسعة ويكرّس حضورها القوي بين جمهورها من مختلف الأجيال.

الحفل جمع عددًا كبيرًا من النجوم، منهم ورد الخال، بيسان إسماعيل، الليدي مادونا، تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، تامر عاشور، نبيلة عبيد، ماغي بوغصن وجمال سنان، شكران مرتجى، أمينة خليل، ماجد المصري، نيكول سابا ويوسف الخال، سارة أبي كنعان، وسام فارس، هيلدا خليفة، وغيرهم من النجوم، في ليلة كرّست روح الاحتفاء بالفن والإبداع العربي.

تتويج آمال ماهر في الدورة 25 الفضيّة لموريكس دور لا يُعد مجرد تكريم، بل رسالة واضحة بأن صوتها الاستثنائي وحضورها المتجدّد ما زالا قادرين على صياغة هوية الغناء العربي المعاصر، فهي ليست فقط مطربة متألقة، بل أيقونة متجددة تعكس من خلال فنها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتثبت أن الغناء الحقيقي قادر على عبور الزمن.

وجعقب تسلمها الجائزة، وجهت النجمة آمال ماهر كلمة مؤثرة لجمهورها في العالم العربي، أهدت خلالها التكريم لهم تقديرًا لدعمهم المستمر، مؤكدة أن الجمهور الحقيقي يظل دائمًا المقياس الأصدق لنجاح أي فنان على أرض الواقع.