أكد مفوض عام أونروا، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمر مرحب به لكنه لا يعني الكثير دون وقف لإطلاق النار في غزة.

وفال مفوض عام أونروا: “الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يتبعه التزام حقيقي بعملية السلام”، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، انتقد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة، ووصفه بأنه مسار خاطئ تماما، و ذلك قبل مغادرته إلى نيويورك اليوم الاثنين من أجل حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



كما دعا إلى بدء عملية حل الدولتين مع الفلسطينيين. وقال فاديفول: "بالنسبة لألمانيا، فإن الاعتراف بدولة فلسطينية يأتي على الأحرى في نهاية العملية... لكن هذه العملية يجب أن تبدأ الآن".





و أكد أن هدف بلاده "إقامة دولة فلسطينية، ودعم حل الدولتين". وأردف قائلاً: "مهما بدا حل الدولتين القائم على التفاوض بعيدا في الوقت الحالي، فهو السبيل الذي يُمكِّن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام وأمن وكرامة".