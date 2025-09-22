جيش الاحتلال: تم اعتراض صاروخ أطلق من مدينة غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من مدينة غزة في الساعة 2:44 مساءا .

و قال المتحدث باسم الاحتلال الاسرائيلي أنه تم اعتراض صاروخ أطلق من مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف دبابة ميركفاه إسرائيلية بعبوة أرضية شديدة الانفجار في محيط مسجد البراء جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، عن إصابة ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح بالغة خلال تبادل إطلاق نار قصير المدى مع عناصر من حركة حماس في مدينة غزة.

و قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات الجيش الإسرائيلي بسرعة مجموعة من الإرهابيين المسلحين الذين كانوا يطلقون النار عليهم، و أجرت القوات مسحًا ميدانيًا، وبعد مطاردة قصيرة ودقيقة، قضت على المجموعة الإرهابية المسلحة في تبادل إطلاق نار مباشر.

و أضاف ، أصيب ضابط قتالي من كتيبة شاكيد، في لواء جفعاتي، بجروح بالغة في المعركة. و نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأُبلغت عائلته."