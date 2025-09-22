رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة

ذكرت قناة فوكس نيوز نقلاً عن مسؤول كبير في إدارة ترامب ومصدر مطلع على المفاوضات أن حماس وجهت رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطلب منه ضمان هدنة لمدة 60 يوماً في غزة مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين لديها.

وأكد مصدر مطلع على الأمر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل صحة التقرير.

وأفاد التقرير أن الرسالة حالياً بحوزة قطر، وسيتم تسليمها إلى ترامب في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وأفاد مصدر للقناة الـ12 الإسرائيلية أن حماس لم توقع الرسالة بعد، لكنها قد توقعها في الأيام المقبلة.

وعلقت قطر جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الـ 48 المتبقين في غزة منذ أن حاولت إسرائيل القضاء على قيادة حماس في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.