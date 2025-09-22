رئيس وزراء اسكتلندا يطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

شدد رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني على ضرورة ضمان مستقبل آمن للشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب فلسطين في مواجهة ما وصفه بـ"الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال رئيس وزراء اسكتلندا إن سياسات بريطانيا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بحاجة إلى تغيير جذري، داعيًا حكومة لندن إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها.

واعتبر سويني في تصريحات لفضائية "العربية" أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يمثل "الخطوة الأولى" نحو حل عادل ومستدام.

وأضاف أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن تكمن في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.