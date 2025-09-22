قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاقدي مع الأهلي سليم.. رد زيزو على اتهامات الزمالك أمام شئون اللاعبين
آمال ماهر تتربع على عرش الغناء العربي في اليوبيل الفضي لموريكس دور 2025
وزير الخارجية يبحث مع مستشار ترامب أزمات السودان وليبيا والبحيرات العظمى وتعزيز السلم والتنمية بأفريقيا
رسالة حماس إلى ترامب.. صفقة "وقف إطلاق نار" مشروطة بالإفراج عن رهائن غزة
"أقصر شاب في مصر طوله 70 سنتيمتر وشبيه كوكسال التركي
أحمد السيد: عماد النحاس الأنسب للأهلي الفترة الحالية.. والقمة لا تخضع لأي حسابات
العلاقات المصرية الصينية.. شراكة استراتيجية راسخة تعزز التنمية والاستقرار
تستحق الأفضل دائماً.. اتحاد الكرة يدعم محمد صلاح
رئيس الوزراء يحضر الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة
قبل حفل الكرة الذهبية.. الاتحاد المصري يوجه رسالة لـ محمد صلاح
خروج مستشفى الرنتيسي بغزة من الخدمة.. الاحتلال يتعمد ضرب الخدمات الصحية
أخبار العالم

رئيس وزراء اسكتلندا يطالب بريطانيا بوقف بيع الأسلحة إلى إسرائيل

رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني
رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني
ناصر السيد

شدد رئيس وزراء اسكتلندا جون سويني على ضرورة ضمان مستقبل آمن للشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف بلاده إلى جانب فلسطين في مواجهة ما وصفه بـ"الإبادة" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقال رئيس وزراء اسكتلندا إن سياسات بريطانيا الخارجية تجاه القضية الفلسطينية بحاجة إلى تغيير جذري، داعيًا حكومة لندن إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل وفرض عقوبات عليها. 

واعتبر سويني في تصريحات لفضائية "العربية" أن الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يمثل "الخطوة الأولى" نحو حل عادل ومستدام.

وأضاف أن المجتمع الدولي بات أكثر وعيًا بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأولوية الآن تكمن في ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

