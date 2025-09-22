خالد طلعت يثير الجدل بشأن الأهلي بعد 7 جولات من بطولة الدوري

أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل بشأن نتائج الجولات السابقة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "صدق أو لا تصدق بعد مرور 7 جولات من الدوري الممتاز الأهلي حامل اللقب لم يحصل على أي ركلة جزاء هذا الموسم !!!".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع حرس الحدود، في مباراة مرتقبة مساء غد الثلاثاء، على ستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعد المواجهة فرصة هامة للفريق الأحمر من أجل استعادة توازنه والتقدم في جدول الترتيب، خاصة بعد نتائجه المتذبذبة خلال الأسابيع الماضية.

نتائج الأهلي الأخيرة في الدوري

حقق النادي الأهلي بقيادة عماد النحاس، فوزًا ثمينًا على نظيره سيراميكا بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، بقدم اللاعب محمود حسن تريزيجيه في الدقيقة 26 من الشوط الأول، بعد مرواغة مميزة داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة داخل شباك محمد بسام حارس سيراميكا، وهذا الفوز يعزز من معنويات الفريق قبل مواجهة حرس الحدود.