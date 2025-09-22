سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 22 سبتمبر 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا نسبيًّا خلال عمليات البيع والشراء، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بالبنوك الحكومية والخاصَّة العاملة في مصر، ليصل سعره في المركزي إلى 48.14 جنيه للشراء، 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.14 جنيه للشراء، 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.