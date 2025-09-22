قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 22 سبتمبر 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري .. سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعا نسبيًّا خلال عمليات البيع والشراء، في ختام تعاملات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، بالبنوك الحكومية والخاصَّة العاملة في مصر، ليصل سعره في المركزي إلى 48.14 جنيه للشراء، 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي: 48.14 جنيه للشراء، 48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في أبو ظبي الإسلامي: 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الإفريقي: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

10 ملايين جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس: 48.16 جنيه للشراء، و48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة مقابل الجنيه المصري: 48.18 جنيه للشراء، و48.28 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار الآن سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

الإعلامية نسرين عكاشة

نسرين عكاشة: والدي المؤلف أسامة أنور عكاشة أب استثنائي ويعشق أسرته

وزير الزراعة

وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الفنان محمد عبد الحافظ

بكاء محمد عبدالحافظ بسبب تذكره رحيل والده المخرج إسماعيل عبد الحافظ.. وعمرو الليثي : شوفت البر الحقيقي منك

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

