رئيس وزراء مالطا: نفخر أن نعترف بالدولة الفلسطينية
أيرلندا: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الثلاثاء
قائمة الاعتراف بدولة فلسطين تتزايد.. لوكسمبورج أحدث المنضمين
بلجيكا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
فن وثقافة

خايف من ايه.. راغب علامة يطرح بوستر أغنيته الجديدة

راغب علامة
راغب علامة

طرح الفنان راغب علامة، بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل اسم خايف من ايه، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ولم يكشف راغب علامة، عن الموعد المحدد لطرح أغنية خايف من ايه، معلنا عن طرحها قريبا. 

راغب علامة - ترقيص

من جهة أخرى، أطلق راغب علامة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ترقيص" بعمل ضخم ومنتج بأعلى المعايير، لينقلنا إلى أجواء الصيف المليئة بالبهجة والرقص.

الأغنية الجديدة تحمل طابعاً إيقاعياً صيفياً مبهجاً، وهي من كلمات أحمد حسن راوول، وألحان أحمد الزعيم. وقد تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب بمعايير إنتاج ضخمة تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري، حيث صُوّر في عدة بلدان، وتمكّن راغب من زراعة بسمة الصيف وإشراقه وفرحته في قلوب الجمهور عبر هذا الكليب الذي حوّل العالم أجمع إلى حلبة رقص تنبض بالطاقة الإيجابية.

أغاني راغب علامة

وفي شهر مايو 2024، طرح الفنان راغب علامة، أحدث أغانيه بعنوان “شو عامل فيي” تزامنا مع موسم الصيف.

ونشر راغب علامة مقطع من الأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام ، وكتب معلقا: “ شو عامل فيي قريبا جدا، كونوا على استعداد لشيء مميز”.

كما طرح النجم راغب علامة مؤخرًا، أغنية بعنوان "التقيل تقيل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع أحمد عادل، إخراج فرح علامة، والكليب من إخراج زينة مكى. 

راغب علامة الفنان راغب علامة أغنية خايف من ايه أغاني راغب علامة

