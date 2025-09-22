بعد العفو عن علاء عبد الفتاح.. القومي لحقوق الإنسان: الدولة مستعدة لاتخاذ قرارات إنسانية في ملفات حساسة

علق محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على قرار الرئيس السيسي بالعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح وآخرين .

وقال محمد ممدوح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" المجلس القومي لحقوق الإنسان مهمته إيصال صوت المواطن ".

وتابع محمد ممدوح :" المجلس القومي لحقوق الإنسان يعمل على هذا الملف باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة ".

وأكمل محمد ممدوح :" دورنا نقل الملاحظات بوضوح ونساعد مؤسسات ادلولة غنها تجد حلول عملية في مختلف القضايا ".

ولفت محمد ممدوح :" كافة قوائم العفو الرئاسي التي خرجت وكل الأسماء وردت في الكشوف التي تم إرسالها من المجلس القومي لحقوق الإنسان للجهات المعنية بملف العفو ".

وتابع :" العفو الرئاسي يعني ان الدولة مستعدة لاتخاذ قرارات إنسانية في ملفات حساسة ومصر تفتح باب إصلاح حقوقي ".