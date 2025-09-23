القرآن سر سعادتي.. عيد أبو الحمد: أعيش حالة تواصل روحي مع الله| خاص

كشف الفنان القدير عيد أبو الحمد الكثير من أسرار حياته المهنية والشخصية.

و قال عيد أبو الحمد في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري: "القرآن الكريم سر سعادتي وحريص كل يوم على قراءة القرآن الكريم وأداء الصلوات، بحب دائما أبقى قريب من ربنا.

أضاف عيد أبو الحمد: بعيش حالة من التواصل الروحي مع الله، حيث أشعر بالقرب الإلهي حتى في نومي.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.