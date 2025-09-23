قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

خضار
خضار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الجملة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضروات والفاكهة، حيث جاءت المؤشرات العامة لتعكس توازنًا بين المعروض والطلب مع فروق بسيطة بين الأصناف تبعًا للجودة وحجم التوريد.

أسعار الخضروات..

الطماطم من 5 إلى 12 جنيهًا للكيلو

البطاطس من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

البصل الأبيض من 8 إلى 12.5 جنيهًا للكيلو

البصل الأحمر من 6 إلى 9 جنيهات للكيلو

الكوسة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا للكيلو

الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

الباذنجان البلدي من 5 إلى 8 جنيهات للكيلو

الباذنجان الرومي من 7 إلى 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان الأبيض من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو

الفلفل البلدي من 10 إلى 18 جنيهًا للكيلو

الفلفل الألوان من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

الخيار البلدي من 8 إلى 12 جنيهًا للكيلو

الخيار الصوب من 10 إلى 15 جنيهًا للكيلو

الملوخية من 8 إلى 15 جنيهًا للكيلو

البامية من 40 إلى 60 جنيهًا للكيلو

الكرنب من 10 إلى 20 جنيهًا للواحدة

القرنبيط من 10 إلى 18 جنيهًا للواحدة


أسعار الفاكهة...

البرتقال الصيفي من 20 إلى 44 جنيهًا للكيلو

كانتلوب من 5 إلى 9 جنيهات للكيلو

الجريب فروت من 20 إلى 30 جنيهًا للكيلو

الجوافة من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو

التفاح المصري من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

التفاح المستورد من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو

العنب البناتي من 18 إلى 35 جنيهًا للكيلو

العنب الأحمر من 20 إلى 40 جنيهًا للكيلو

المانجو الزبدية من 30 إلى 38 جنيهًا للكيلو

المانجو البلدية من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو

المانجو العويسي من 40 إلى 55 جنيهًا للكيلو

المانجو الصديقة من 35 إلى 50 جنيهًا للكيلو

المانجو جولك من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو

الرمان من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو

البلح من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو


تشير حركة السوق إلى استقرار في معظم الأصناف رغم وجود بعض التباين بين المنتج المحلي والمستورد. ويرجع هذا الاستقرار إلى توافر المعروض وتوازن العرض والطلب بشكل عام.

ويتوقع تجار الجملة أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية مع إمكانية حدوث انخفاض تدريجي في بعض الأصناف مع دخول محاصيل موسمية جديدة للأسواق خلال الفترة المقبلة.

اسعار الخضار أسعار الفاكهة سوق العبور

