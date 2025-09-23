أحمد حسن يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الزمالك والجونة.. تفاصيل

طرح الإعلامي أحمد حسن سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة نادي الزمالك أمام نادي الجونة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: "مواجهات الزمالك امام الجونة

ما توقعتك لنتيجة المباراة ؟".

وضمَّ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الأنجولي شيكو بانزا، إلى قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة الجونة، المقرر لها غدا الثلاثاء، في مسابقة الدوري.

وكان اللاعب خارج قائمة الزمالك في مباراتي المصري والإسماعيلي؛ بعد تأخره في العودة إلى القاهرة عقب الراحة التي حصل عليها الفريق في فترة التوقف الدولي.

وفي نفس الوقت، واصل الجهاز الفني استبعاد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق من القائمة التي ستخوض المباراة.

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم، عقب المران الختامي بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي؛ استعدادًا للقاء الجونة غداً في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.