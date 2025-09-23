لضبط متعاطي المخدرات.. حملات مرورية مكبرة بشوارع القاهرة والجيزة

شنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية موسعة على الطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة، استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والسائقين متعاطي المواد المخدرة.

كما استهدفت حملات الإدارة العامة لمرور القاهرة رفع أي أعطال أو آثار حوادث تعوق حركة السيارات بطرق العاصمة، وتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة؛ للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، وتكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.