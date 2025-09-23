قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب
انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن
لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة
"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم
حكم ارتداء الحظاظات .. أمين الفتوى يوضح
وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
أخبار البلد

وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة

وزير الموارد المائية والري
وزير الموارد المائية والري
أمل مجدى

عقد  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لمتابعة حالة الري بالمحافظات خلال الفترة الحالية التي تمثل نهاية موسم أقصى الاحتياجات المائية، حيث تم استعراض مجهودات الوزارة التي أثمرت عن نجاح الموسم الصيفي للعام الحالي ٢٠٢٥، إلى جانب عرض موقف الفيضان للعام المائي الجاري، وموقف إيراد نهر النيل وكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي وإجراءات إدارة السد .

وأعرب الدكتور سويلم عن خالص تقديره لجميع العاملين بالوزارة الذين بذلوا جهوداً متواصلة بروح وطنية عالية لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المياه، مؤكداً أنهم نموذج مشرف للإخلاص والانضباط، والركيزة الأساسية لنجاح المنظومة المائية في مواجهة التحديات المتزايدة .

كما أثنى على المجهودات الكبيرة التي تبذلها أجهزة الوزارة في مجال التطوير والتحديث، من مشروعات كبرى في معالجة وإعادة استخدام المياه، إلى التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية لإدارة الموارد المائية، بما يواكب متغيرات العصر ويخدم خطط الدولة في التنمية المستدامة .

وأكد أن الوزارة تضع احتياجات المنتفعين في صدارة أولوياتها بإعتبارها حقاً أصيلاً لهم، حيث تعمل على توفير كميات المياه بالكميات والتوقيتات المناسبة لمختلف الأغراض الزراعية والصناعية، إلى جانب توفير المناسيب التشغيلية اللازمة لمحطات مياه الشرب، والتي تتولى وزارة الإسكان من خلالها توصيل المياه للمواطنين بشكل منتظم وآمن .

وأشار الدكتور سويلم إلى التنسيق الكبير والفعّال مع وزارة الزراعة بما يضمن إدارة الموارد المائية والزراعية بشكل تكاملي، ويحقق الاستخدام الأمثل للمياه في خدمة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي .

كما أشاد الوزير بمجهودات المصالح والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة، في إدارة عناصر المنظومة المائية بتنسيق متميز، مما ساهم في تلبية الاحتياجات المائية على مستوى الجمهورية، وأوضح أن الأجهزة المعنية بالوزارة واصلت كذلك جهودها في مواجهة التعديات على المجاري المائية، بما يضمن استمرار إمرار التصرفات المائية المطلوبة دون معوقات .

هاني سويلم وزير الموارد المائية والري موسم أقصى الإحتياجات المائية

