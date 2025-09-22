قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة التخطيط تتمسك بتعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للأهلي
بـ15سورة قبل النوم تتقي جهنم وعذاب القبر.. الكثيرون يعرفون واحدة فقط
مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام بدراوي يكشف تفاصيل مشروع فكري جديد يربط الهوية المصرية بالإنسانية والذكاء الاصطناعي

حسام بدراوي
حسام بدراوي
هاني حسين

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن ملامح مشروع فكري جديد يسعى من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة بين الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي واندماج الإنسان بالآلة.


وأوضح "بدراوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين، أن المشروع يقوم على ثلاث دوائر رئيسية؛ أولها دائرة خاصة بمصر، تركز على الهوية المصرية التاريخية والحاضرة ورؤيتها المستقبلية.


واعتبر أن التعليم هو المدخل الأهم للمعرفة والمهارة، وأن الاختلاف في الأفكار لا يجب أن يفسد للإنسانية قضيتها، مشددًا على أن الدولة المدنية الحديثة، بما تحمله من عدالة ومساواة وحرية مقيدة بالقانون، تجد جذورها في مبادئ الإسلام منذ صلح الحديبية.


ونوه إلى أن الدائرة الثانية، فتتناول البُعد العالمي، مؤكدًا أن الإنسانية تواجه "شرًا منظمًا يحقن العالم بالصراعات"، معبرًا عن قلقه من مظاهر تراجع أوروبا وانهيار المؤسسات في الولايات المتحدة، رغم إيمانه السابق بقوة مبادئها.


وأكد أن الدائرة الثالثة تأتي لتتمحور حول الإنسان ذاته، مشددًا على ضرورة المزج بين العقل والعاطفة والحياة، وأن العقل لا يتناقض مع الإنسانيات، بل يكملها ويعززها.


وأشار بدراوي، إلى أن مشروعه يهدف إلى خلق مساحة من التوافق الإنساني عبر مناقشة القيم المشتركة، وتجاوز الانقسامات، والاستعداد لمرحلة جديدة قد تعيد تشكيل مفاهيم المجتمع والعالم.

حسام بدراوي مصر التعليم الثقافة اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عصام الحضري

كلب الكابتن نهش مهندسة.. عصام الحضري وزوجته في محضر رسمي بالعلمين

محمد صلاح

غياب محمد صلاح عن حفل الكرة الذهبية 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

التقديم متاح حتى منتصف ديسمبر.. العدد المسموح إضافته على بطاقة التموين 2025

هدير عبد الرازق

الحبس سنة للبلوجر هدير عبد الرازق بتهمة دهس شخص بالعمرانية

مسلم ويارا تامر

مسلم يعلن انفصاله عن زوجته يارا تامر .. تعرف على السبب

شجاعة طفل غزة الذي حمل شقيقه

مصر تنتصر للبراءة.. رحلة إنقاذ طفل غزة الذي حمل شقيقه للنزوح وأبكي العالم| فيديو وصور

ترامب

على رأسهم مصر.. ترامب يجتمع بقادة 8 دول عربية وإسلامية في واشنطن

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تعرف على الشروط الجديدة

ترشيحاتنا

سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأثنين

الإسكان

نائب وزير الإسكان يُتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنيا

مصر

ميشيل الجمل: مصر تعود للدور الريادي في قارة أفريقيا

بالصور

أكتر مشكلة بتيجي للكل .. اعرف أسباب الحموضة وأهم علاماتها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية موديل 2025.. بهذا السعر ‏

بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية
بي واي دي سونجL ‎‏ الكهربائية

أفضل النصائح لصيانة السيارات الكهربائية

سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية
سيارات الكهربائية

لجنة من "صحة الشرقية" تتابع أعمال تركيب جهاز قسطرة القلب بمستشفى فاقوس

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

إصابة مسلم بجلطة

وعكة صحية مفاجئة.. مسلم يكشف عن إصابته بجلطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد