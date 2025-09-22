حسام بدراوي يكشف تفاصيل مشروع فكري جديد يربط الهوية المصرية بالإنسانية والذكاء الاصطناعي

كشف الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، عن ملامح مشروع فكري جديد يسعى من خلاله إلى إعادة صياغة العلاقة بين الهوية الوطنية والقيم الإنسانية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم مع دخول عصر الذكاء الاصطناعي واندماج الإنسان بالآلة.



وأوضح "بدراوي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" عبر قناة "TeN" مساء الاثنين، أن المشروع يقوم على ثلاث دوائر رئيسية؛ أولها دائرة خاصة بمصر، تركز على الهوية المصرية التاريخية والحاضرة ورؤيتها المستقبلية.



واعتبر أن التعليم هو المدخل الأهم للمعرفة والمهارة، وأن الاختلاف في الأفكار لا يجب أن يفسد للإنسانية قضيتها، مشددًا على أن الدولة المدنية الحديثة، بما تحمله من عدالة ومساواة وحرية مقيدة بالقانون، تجد جذورها في مبادئ الإسلام منذ صلح الحديبية.



ونوه إلى أن الدائرة الثانية، فتتناول البُعد العالمي، مؤكدًا أن الإنسانية تواجه "شرًا منظمًا يحقن العالم بالصراعات"، معبرًا عن قلقه من مظاهر تراجع أوروبا وانهيار المؤسسات في الولايات المتحدة، رغم إيمانه السابق بقوة مبادئها.



وأكد أن الدائرة الثالثة تأتي لتتمحور حول الإنسان ذاته، مشددًا على ضرورة المزج بين العقل والعاطفة والحياة، وأن العقل لا يتناقض مع الإنسانيات، بل يكملها ويعززها.



وأشار بدراوي، إلى أن مشروعه يهدف إلى خلق مساحة من التوافق الإنساني عبر مناقشة القيم المشتركة، وتجاوز الانقسامات، والاستعداد لمرحلة جديدة قد تعيد تشكيل مفاهيم المجتمع والعالم.