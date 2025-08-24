حسام بدراوي: أخطاء إستراتيجية بعد 2011 مهدت لسيطرة الإخوان

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن الفترة التالية لعام 2011 كانت مليئة بالأخطاء الاستراتيجية، مثل إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن السلطة الحاكمة آنذاك هي المسؤولة عن ذلك.

وأوضح "بدراوي"، خلال استضافته مع الإعلامي أحمد موسى ،في برنامج "على مسؤوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذا الترتيب أدى إلى برلمان إخواني، وبالتالي كان من الطبيعي أن يكون الرئيس إخوانيًا، وهو ما اعتبره خطأ كبيرًا.

سيطرة الإخوان على الدولة

وأوضح المفكر السياسي، أن نتيجة هذه الترتيبات كانت سيطرة جماعة الإخوان على الدولة بأكملها، وهو ما ترتب عليه العديد من العواقب السلبية، مؤكداً أن الشارع المصري كان يرفض هذا الوضع، وقد بات ذلك واضحًا في ثورة 30 يونيو.