حسام بدراوي: هناك فرق بين الحاكم والوطن ومهم التفرقة بينهم

أكد الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي الكبير، أنه ليس مطلوب من المعارضة التصفيق للنظام الحاكم، موضحا أن هناك فرق بين الحاكم والوطن ومهم التفرقة بينهم.

تبكير الانتخابات البرلمانية

وقال "بدراوي"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تنظيم الإخوان استولى على الدولة المصرية بعد 2011 وحاصر مؤسسات الدولة.

وأشار المفكر السياسي، إلى أن ثورة 30 يونيو دليل على الحضارة المصرية بحكم الشعب، موضحا أنه يمكن القضاء على الأمة من خلال جعل السلبية هي السمة الرئيسية فيها، وهناك نقد بناء من أجل البناء وليس الهدف منه هدم الدولة المصرية.