مدبولي من نيويورك: إما أن نؤسس لسلامٍ عادل ودائم أو نترك المنطقة رهينة للصراعات والعنف
مدبولي من أمريكا: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين
مدبولي: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل يلبي طموح الفلسطينيين
مدبولي بمؤتمر حل الدولتين: لا استقرار في الشرق الأوسط بدون حل عادل وشامل يضمن حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته
أمام الأمم المتحدة.. كندا تعترف رسميا بدولة فلسطين
مدبولي من أمريكا: مصر ترفض بصورة حاسمة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين
مصدر أمني ينفي تعرض أحد قيادات الإخوان الإرهابية لانتهاكات داخل مركز إصلاح وتأهيل
وزارة الخارجية الفلسطينية ترحب باعتراف فرنسا بدولة فلسطين
رئيس الوزراء : حل الدولتين ليس مجرد خيار سياسي بل ضرورة أمنية
مدبولي: نقولها بمنتهى الصراحة إن حل الدولتين ضرورة أمنية
مدبولي في الأمم المتحدة: ندين العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وصولا لقطر الشقيقة
مدبولي: الأمن لن يتحقق لإسرائيل عبر القوة العسكرية
كمال ريان: زيارة رئيس سنغافورة تدشن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر

الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة
رنا أشرف

تشكل زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، حيث تفتح آفاقًا جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين. 

وتأتي الزيارة في ظل ما تحظى به التجربتان التنمويتان في مصر وسنغافورة من تشابهات ملهمة، الأمر الذي يجعلها نقطة انطلاق لمرحلة أوسع من الشراكة الاستراتيجية.

كمال ريان: التجربتان التنمويتان المصرية والسنغافورية تفتحان آفاقًا واسعة للشراكة في البنية التحتية والطاقة والتعليم

قال أستاذ السياسة كمال ريان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن زيارة رئيس سنغافورة إلى مصر تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ علاقات التعاون السياسي والتجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مؤكدًا أنها تدشن مرحلة جديدة من التعاون بين دولتين تمتلكان تجربتين ملهمتين في التنمية.

وأكد ريان أن تجربة سنغافورة منذ استقلالها عام 1965 تعد نموذجًا ملهمًا في التحول من دولة صغيرة فقيرة الموارد إلى قوة اقتصادية مؤثرة على خريطة الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا واضحًا بين ما مرت به سنغافورة في بدايات نهضتها وما تشهده مصر خلال السنوات العشر الأخيرة من تنمية استراتيجية وخطط واضحة ارتكزت على البنية التحتية والتعليم وتنمية رأس المال البشري.

وقال ريان إن التجربة التنموية المصرية خلال العقد الأخير باتت تحظى بإشادة دولية، ومن بينها إشادة رئيس سنغافورة خلال زيارته الحالية، لافتًا إلى أن التشابه بين التجربتين رغم اختلاف التوقيت  يعزز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وأشار ريان إلى أن زيارة رئيس سنغافورة لمصر جاءت مصحوبة بوفد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين، حيث شهدت عقد منتدى اقتصادي وتوقيع عدد من الاتفاقيات، ما يؤكد وجود إرادة مشتركة لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة بين الجانبين.

وأضاف أن التعاون بين مصر وسنغافورة دخل بالفعل مرحلة جديدة منذ زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى سنغافورة عام 2015، والتي شكلت دفعة قوية لفتح مجالات التعاون في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري والطاقة والتعليم.

وأكد ريان أن مصر استفادت من التجربة السنغافورية في تطوير الموانئ، خاصة في منطقة قناة السويس، وكذلك في مجالات إعادة تدوير المياه والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمدن الذكية، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا تنشئ أكثر من 16 مدينة ذكية جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

ولفت إلى أن هذه التطورات تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو التحول لاقتصاد قوي شبيه بتجربة “النمور الآسيوية”، مشددًا على أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة ومعدلات النمو المرتفعة تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمشروعات القومية الكبرى.

واختتم ريان تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون المصري السنغافوري يحمل آفاقًا واسعة، خاصة أن مصر تمثل مدخلًا مهمًا للأسواق الإفريقية والشرق أوسطية، فيما تفتح سنغافورة بدورها آفاقًا لمصر في أسواق شرق آسيا، بما يعزز فرص الشراكة المتبادلة بين التجربتين التنمويتين.

سنغافورة زيارة رئيس سنغافورة الرئيس عبدالفتاح السيسي التعاون المصري السنغافوري الإصلاحات الاقتصادية

