التمثيل التجاري ينظم بعثة تحضيرية للسوق الإيفواري لاستكشاف الفرص التصديرية

ينظم مكتب التمثيل التجاري المصري في أبيدجان في إطار جهود التمثيل التجاري المصري لتعزيز ودعم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية وخاصة ساحل العاج، برئاسة المستشار التجاري / هشام حسام بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعات وفعاليات زيارة البعثة التحضيرية إلى السوق الإيفواري، وذلك للتعرف عن قرب على طبيعة السوق واستكشاف الفرص التجارية المتاحة تمهيداً لإيفاد بعثة تجارية مصرية متخصصة في المنتجات والصناعات الغذائية خلال الفترة المقبلة.

وتشمل الزيارة ، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، العديد من الاجتماعات والمقابلات مع أبرز تجمعات الأعمال الإيفوارية، وممثلي كبار المستوردين والموزعين، وكبرى متاجر الجملة والتجزئة، إلى جانب جولات ميدانية لعدد من الأسواق والمتاجر في كوت ديفوار.

وقد أشار الوزير المفوض التجاري / د. عبد العزيز الشريف ملامح الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مؤكداً أن السوق الإيفواري يُعد من الأسواق الحيوية التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على المنتجات الغذائية، لاسيما مع موقع ساحل العاج الاستراتيجي كمركز توزيع رئيسي للأسواق المجاورة في غرب أفريقيا، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة أمام المنتجات المصرية بما تتمتع به من ميزة تنافسية في السعر والجودة.

كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وساحل العاج بلغ نحو 300 مليون دولار أمريكي خلال عام 2024، منها 251 مليون دولار صادرات مصرية مقارنة بـ 222 مليون دولار في عام 2023، بينما بلغت الواردات المصرية نحو 49 مليون دولار أمريكي.

وأضاف أن كوت ديفوار احتلت بنهاية عام 2024 المرتبة الثانية بعد كينيا في قائمة أكبر الأسواق الأفريقية جنوب الصحراء المستقبلة للصادرات المصرية، كما جاءت مصر في المرتبة الخامسة عشرة بين أكبر الدول المصدرة لكوت ديفوار، مما يجعل السوق الإيفواري واحداً من أهم الأسواق الواعدة للمنتجات المصرية.