ارتفاع قياسي لأسعار الذهب عالميًا.. رئيس الشعبة يوضح الأسباب
انفجار قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر على بعد 120 ميلاً شرق عدن
لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية
الرئيس الإيراني: مواقفنا ثابتة بضرورة تحقيق السلام والأمن والحق والعدالة
"أمريكا أولا".. ترامب يلقي كلمة مثيرة أمام الأمم المتحدة اليوم
حكم ارتداء الحظاظات .. أمين الفتوى يوضح
وزير الري: نجاح موسم أقصى الاحتياجات المائية صيف 2025 بفضل جهود العاملين بالمنظومة
موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقنوات الناقلة
الرئيس الإيراني: لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة
أسعار الذهب في مصر اليوم 23 سبتمبر 2025
مصر تؤكد التزامها بالحوار الثقافي وتدعو لحماية التراث الفلسطيني
حالة الطقس اليوم: أجواء خريفية معتدلة على القاهرة والمحافظات
فن وثقافة

تامر هجرس يتألق في أحدث ظهور.. شاهد

تامر هجرس
تامر هجرس
باسنتي ناجي

شارك الفنان تامر هجرس صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، من خلال خاصية الاستوري.

وظهر تامر هجرس في الصور أثناء وجوده على الشاطئ خلال قضاء عطلته الصيفية، معلقاً :"الحمدلله".

كان أحدث أعمال الفنان تامر هجرس، هو مشاركته بفيلم “جوازة توكسيك” من بطولة ليلى علوي.

وتدور أحداث فيلم “جوازة توكسيك” في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، لتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تماماً عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به.

فيلم “جوازة توكسيك” من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم وبطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، جوهرة، نورين أبو سعدة وفاروق قنديل.

تامر هجرس نجوم الفن الفنانين

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر... ترامب يعرض مقترح لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

محمد صلاح

والدة محمد صلاح مع انطلاق حفل البالون دور: الحمد لله على كل حال

صلاح

محمد صلاح يحصل على المركز الرابع في سباق الكرة الذهبية

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

عثمان ديمبلي

ديمبلي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2025

رئيس الوزراء

عين على نيويورك.. جهود مصرية لحل الدولتين وسط ابتهاج بالاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين| صور

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية .. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف.. المحافظ يتابع الحلول والإجراءات لشكاوى ومطالب المواطنين

اسعاف - ارشيفية

دهسه القطار.. مصرع شخص أثناء عبور شريط السكة الحديد في أسوان

التصويت للبطولة

مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 بمدينة شرم الشيخ

بالصور

أخطاء شائعة في الريجيم تجعلنا لا نفقد الوزن

أخطاء شائعة في الرجيم تجعلنا لا نفقد الوزن
فريدة فهمي في ضيافة درية شرف الدين .. الخميس

فريدة فهمي
لا تتبع الترندات.. 10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية

10 عادات غذائية بسيطة تحسن صحتك اليومية
ليلى أحمد زاهر تستلم جائزتها في مهرجان الفضائيات العربية

ليلي احمد زاهر
عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

