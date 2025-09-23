قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
كوبنهاجن: أكثر من 20 دولة والمفوضية الأوروبية تدعم المبادرة الدنماركية لعلاج مرضى غزة

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية، أن أكثر من 20 دولة والمفوضية الأوروبية اتفقت، في إطار اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، على إعلان مشترك من شأنه، من بين أمور أخرى، زيادة الضغط على إسرائيل للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 


وذكرت وزارة خارجية كوبنهاجن- في بيان وزعت سفارتها بالقاهرة نسخة منه، اليوم الثلاثاء- أن الدنمارك أخذت زمام المبادرة في صياغة هذا الإعلان، وذلك استكمالاً للرسالة التي وجّهها وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن إلى وزير الخارجية الإسرائيلي في 27 أغسطس الماضي.


وبموجب الإعلان، يدعم تحالف واسع من الدول يشمل فرنسا وألمانيا والدول الاسكندنافية المقترح الدنماركي، ويزيد الضغط على إسرائيل للسماح بنقل مرضى غزة إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.


ونقل البيان عن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسن قوله: "يسعدني أن طيفاً واسعاً من الدول يدعم الآن الدعوة الدنماركية للسماح لمرضى غزة بتلقي العلاج في الضفة الغربية".


وأضاف أنه قام مؤخراً بزيارة مستشفى على أعلى مستوى في الضفة الغربية، حيث كانت هناك العديد من الأسرّة الشاغرة، قائلا: "علينا أن نمارس الضغط على إسرائيل لمنح التصاريح اللازمة، وهذا الإعلان يُعتبر خطوة مهمة في هذا الاتجاه".


وكان الوزير راسموسن قد أكد في رسالته إلى وزير خارجية إسرائيل، أن الدنمارك مستعدة للمساهمة بالكوادر والمعدات والتمويل لتمكين مرضى غزة من تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث توجد طاقة استيعابية متاحة.


وجدد لارس لوكي راسموسن، العرض الدنماركي خلال لقائه مع وزير الخارجية الإسرائيلي، في إسرائيل يوم 7 سبتمبر الجاري.

هذه العشبة تزيل السموم وتعالج الأمراض المزمنة

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

عملتها من جديد .. فتاة تعيد الأسورة الفرعونية للحياة | تفاصيل

مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

