طالبة ثانوى تتهم مدير مدرسة بالتحـــ.رش بها في القليوبية

اتهمت أسرة مدير مدرسة بشبين القناطر بالتحرش بابنتها المقيدة بالصف الأول الثانوي.

وأكدت أسرة الطالبة أن ابنتهم تعاني من حالة نفسية سيئة.



وكشفت التحقيقات الأولية أن مدير المدرسة ويدعى "م.ف.ف" 58 سنة، استدرج الطالبة إلى غرفة المصلية داخل المدرسة، وعرض عليها هاتفًا محمولًا وخاتم ذهب مقابل ملامسة أجزاء من جسدها، والطالبة رفضت مساومته واعتدت عليه بالضرب، قبل أن تهرب وتبلغ شقيقها الذي سارع بالاتصال بالنجدة.



وتبين العثور على عدد كبير من الصور والفيديوهات الخادشة للحياء لطالبات أخريات، بجانب مقتنيات وأموال كان يستخدمها في استدراج ضحاياه.