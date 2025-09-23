مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم ثلاث سيارات بالطريق الزراعي بالبحيرة

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وجار تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من:- عبد الزين عبده الطايف، 29 سنة، مقيم الدلنجات، محمود السعيد عمر 42 سنة، مقيم دسوق، محمد السيد الحمادي، 36 سنة، مقيم دسوق، وتم نقل الجثامين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة نادر إدريس الشوالحي، 25 عاما، مقيم الدلنجات، مصاب بكسور مضاعفة بالساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.