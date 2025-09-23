قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عُرف بعلمه واعتداله .. العالم الإسلامي يودع الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
وزير التعليم يفتتح مدرسة بالشرقية ويحث التلاميذ على الحضور والاجتهاد
عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية
وزير المالية يبحث مع رجال الأعمال الألمان تعزيز التعاون الاقتصادي وخفض تكاليف التجارة
وصول عناصر من القوات البحرية إلى تركيا للمشاركة فى تدريب بحر الصداقة 2025
قفزة في التبادل التجاري بين مصر ورواندا.. وشراكات استثمارية واعدة تدعم التعاون الإفريقي
فخري الفقي في حواره لـ« صدى البلد»: مصر تستهدف معدل نمو 7% بحلول 2030.. القطاع الخاص يقود الاستثمارات.. استقرار الدولار رهين بالبرنامج الاقتصادي.. ورأس المال البشري مفتاح النمو المستدام للدولة
أذكار الصباح حصن المسلم.. رددها واحفظ نفسك من شياطين الإنس والجن
استونيا تستعد لنشر مقاتلات بريطانية على أراضيها تحمل أسلحة نووية
رسالة مصر إلى المجتمع الدولي: إما سلام عادل ودائم أو بقاء الشرق الأوسط أسير الصراعات| ماذا قال رئيس الوزراء؟
الصحة بغزة: أزمة نقص الوقود بالمستشفيات تدخل مرحلة في غاية الخطورة
آخر فرصة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتسجيل رغباتهم بالجامعات التكنولوجية.. اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر في حادث تصادم ثلاث سيارات بالطريق الزراعي بالبحيرة

ساندي رضا

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بطريق القاهرة -الإسكندرية الزراعي بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثامين والمصاب إلى مستشفى دمنهور التعليمي، وحرر المحضر اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأخرى جامبو بالطريق الزراعي بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وجار تقديم الإسعافات الأولية للمصاب، وحرر محضر بالواقعة.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع كل من:- عبد الزين عبده الطايف، 29 سنة، مقيم الدلنجات، محمود السعيد عمر 42 سنة، مقيم دسوق، محمد السيد الحمادي، 36 سنة، مقيم دسوق، وتم نقل الجثامين داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

فيما أسفر الحادث عن إصابة نادر إدريس الشوالحي، 25 عاما، مقيم الدلنجات، مصاب  بكسور مضاعفة بالساقين واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى دمنهور التعليمي.

البحيرة حادث تصادم مصرع و إصابة أمن البحيرة

وزير التربية والتعليم
تفسير حلم النمر الأبيض
بعد الانفصال بسبب شقيقته.. صور مسلم و طليقته
الدهون الصحية: ما هي وأين نجدها؟
