سفير بريطانيا في مصر: خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية أساسية لإحياء الأمل في السلام

قال مارك برايستون ريتشاردسون، سفير بريطانيا في مصر، إن رئيس الوزراء أعلن في يوليو الماضي عن بعض الخطوات التي كنا نود أن نراها تتحقق وأهمها وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الذي هو في أمس الحاجة إليها ووقف التوسع الاستيطاني والالتزام الواضح بحل الدولتين، "وللأسف لم نر تقدما في هذه القضايا".

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامية فيروز مكي، عبر شاشة "القاهرة الإخبارية": "كنا واضحين أنه إذا لم يحدث ذلك سنتجه إلى الاعتراف ونحن نرى أن هذه الخطوة أساسية لإحياء الأمل في السلام وفتح الطريق أمام تسوية سياسية دائمة".