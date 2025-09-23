بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2

قتل أول جندي في جيش الاحتلال في عملية الإبادة البرية التي بدأها بهدف احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها، والتي أُطلق عليها اسم "عربات جدعون 2".

وحسب بيان جيش الاحتلال فإن المقتول هو ضابط بالجيش الإسرائيلي برتبة رائد، يُدعى نتئيل بوزاغلو، وهو قائد سرية في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرّعات السابع، قتل إثر استهداف دبابة كان يقودها أمس الاثنين، بصاروخ آر بي جي، في الجزء الجنوبي من مدينة غزة في شمال القطاع، ليكون أول جندي قتيل منذ بدء توسيع حرب الإبادة على المدينة المكتظة بالسكان.

بدأت العملية مرحلتها البرية قبل أسبوع، حيث ارتكب الاحتلال عشرات المجازر بحق المدنيين، ودفع قرابة نصف مليون إلى النزوح قسراً تحت النار، رغم أن غالبيتهم نازحون أصلاً من مناطق أخرى تعرضت للإبادة في أوقات سابقة من الحرب الوحشية.

وشارك بوزاغلو في العدوان تحت قيادة لواء غولاني، كجزء من دخول قوات من الفرقة 36 إلى المدينة، وفق وسائل إعلام عبرية، حين نصب مقاومون كميناً للقوات، وأطلقوا القذيفة على الدبابة، فأصيب الضابط بجروح خطيرة. وفي وقت لاحق، أعلن عن مقتله في مستشفى سوروكا في بئر السبع.