مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الجميع يتابع الدور المصري في غزة وتقديم المساعدات بأشكالها المختلفة لأبناء الشعب الفلسطيني إلى مختلف مناطق قطاع غزة، الذي يعاني الأمرين جراء الحصار والقصف والاستهداف الإسرائيلي وفرض النزوح وصولا إلى وسط وجنوب قطاع غزة حيث لا مكان ولا خيام ولا مستلزمات حياة أساسية تتوفر وهناك أسر باعت مقتنياتها من أجل أن توفر بعض الأغطية لتشكل مأوى لها.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر تعطي الأمل للأسر التي تتعرض للأوجاع والآلام التي تعرض لها طفل غزة وأخيه وأمه، والذي تدخلت اللجنة المصرية بغزة لدعمه.

وأكد على أهمية استجابة مصر وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني لما لها من أهمية بالغة في التخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها المواطن الفلسطيني سواء في المساعدات الطبية أو غيرها.

وتابع أن القيادة المصرية تؤكد دوما وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ليس بالكلمات فقط بل أيضا بالفعل على أرض الواقع لما يخفف من الأوجاع والآلام لدى المواطن.