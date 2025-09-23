تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجموعة من الطلاب، يبدوا أنهم أصدقاء، خلال جلوسهم بواحدة من أشهر الحدائق العامة بالإسماعيلية وهي حديقة نمرة ٦ .

وظهر في الصورة المتداولة، طلاب تتراوح أعمارهم بين ١٥ الي ١٨ أعوام، يجلسون في نزهة خلوية بحديقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، يرجح أنهم طلاب بالمرحلة الثانوية.

وطالب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب السابق، القيادات التنفيذية والتعليمية بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ حملات صباحية علي الشوارع والحدائق لضبط المتسربين من التعليم وإعادتهم الي الحقول التعليمية مع توفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

وكان محافظ بورسعيد، ضبط 5 فتيات من طلاب الشهادة الإعدادية في شارع مجاور لمدرستهن، «مزوغين»، من اليوم الدراسي، وأعادهن ووجه بفتح باب التحقيق في الواقعة.



من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات سابقة، أن من بين العوائق التي تواجه التي تواجه العملية التعليمية في مصر، هي ظاهرة التسرب المدرسي، والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومستمرة لمحاربتها والحد من تأثيرها على نجاح العملية التعليمية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن ظاهرة التسرب من المدارس مشكلة تربوية واجتماعية خطيرة، حيث تؤثر سلباً على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، فالتسرب من العملية التعليمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة والفقر والجهل والجريمة، ويؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن سبب التسرب من المدارس ويعودلعدة عوامل، مثل عدم وجود بيئة تعليمية مشجعة للطلاب، وصعوبة التنقل إلى المدارس، وعدم وجود دعم مالي وتعليمي للطلاب وأسرهم، والفقر والتمييز والعنف المدرسي، وعدم الاهتمام بالتعليم من قبل الأسرة والمجتمع.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن من أجل مكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، يجب توفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم وخاصة في المدارس التي تقع في القري والمحافظات البعيدة، وتوفير الدعم المالي والتعليمي للطلاب وأسرهم، وتوفير وسائل التعليم الجذابة للطلاب، ومكافحة الفقر والتمييز والعنف المدرسي، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم التعليم وإشراك الطلاب في أنشطة خارج المدرسة.