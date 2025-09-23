قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
300 فرصة عمل براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه
المستثمرون الأفرو–آسيويون يثمنون اعتراف دول كبرى بفلسطين ويؤكدون الدور المصري المحوري
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
أول تعليق من الكرملين على اتهامات الدنمارك بخرق مسيرات روسية لأجوائها
استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الرواندي
مادة نجاح ورسوب لها امتحانات شهرية .. توضيح عاجل من التعليم بشأن اللغة الاجنبية الثانية
مراسم استقبال رسمية للرئيس الرواندي | فيديو
بمراسم رسمية.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الرواندي بقصر الاتحادية
ناني سعد الدين: لم أعرض أثاث منزلي للبيع بسبب أزمة مالية.. ومعرفش جابوا الكلام ده منين | خاص
القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال
تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية
محافظات

تداول صورة لطلاب « مزوغين» بحدائق نمرة ٦ خلال انتظام اليوم الدراسي بالإسماعيلية

الصورة المتداولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمجموعة من الطلاب، يبدوا أنهم أصدقاء، خلال جلوسهم بواحدة من أشهر الحدائق العامة بالإسماعيلية وهي حديقة نمرة ٦ .

وظهر في الصورة المتداولة، طلاب تتراوح أعمارهم بين ١٥ الي ١٨ أعوام، يجلسون في نزهة خلوية بحديقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، يرجح أنهم طلاب بالمرحلة الثانوية.

وطالب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب السابق،  القيادات التنفيذية والتعليمية بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ حملات صباحية علي الشوارع والحدائق لضبط المتسربين من التعليم وإعادتهم الي الحقول التعليمية مع توفير بيئة تعليمية محفزة لهم.

وكان محافظ بورسعيد، ضبط 5 فتيات من طلاب الشهادة الإعدادية في شارع مجاور لمدرستهن، «مزوغين»، من اليوم الدراسي، وأعادهن ووجه بفتح باب التحقيق في الواقعة.


من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، في تصريحات سابقة، أن من بين العوائق التي تواجه التي تواجه العملية التعليمية في مصر، هي ظاهرة التسرب المدرسي، والتي تحتاج إلى جهود متواصلة ومستمرة لمحاربتها والحد من تأثيرها على نجاح العملية التعليمية.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن ظاهرة التسرب من المدارس مشكلة تربوية واجتماعية خطيرة، حيث تؤثر سلباً على حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، فالتسرب من العملية التعليمية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشكلات البطالة والفقر والجهل والجريمة، ويؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

ولفت الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن سبب التسرب من المدارس ويعودلعدة عوامل، مثل عدم وجود بيئة تعليمية مشجعة للطلاب، وصعوبة التنقل إلى المدارس، وعدم وجود دعم مالي وتعليمي للطلاب وأسرهم، والفقر والتمييز والعنف المدرسي، وعدم الاهتمام بالتعليم من قبل الأسرة والمجتمع.

وأضاف الدكتور محمد عبد العزيز، أن من أجل مكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، يجب توفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم وخاصة في المدارس التي تقع في القري والمحافظات البعيدة، وتوفير الدعم المالي والتعليمي للطلاب وأسرهم، وتوفير وسائل التعليم الجذابة للطلاب، ومكافحة الفقر والتمييز والعنف المدرسي، وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في دعم التعليم وإشراك الطلاب في أنشطة خارج المدرسة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

