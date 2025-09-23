كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية.

وتألقت كارولين عزمى، فى الصور باطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون الأسود مجسم وكشف عن خصرها المنحوت.

كما اختارت أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز كارولين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.