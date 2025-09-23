ناني سعد الدين تعلن عن بيع قطع من أثاث منزلها

أعلنت الفنانة ناني سعد الدين، عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن رغبتها في بيع سفرتها.

وقالت ناني سعد الدين: السفرة والنيش جاية بـ100 ألف، بس البيع على 70 ألف، مفهوش ولا غلطة، لو فيه غلطة واحدة متخدهمش، اللي محتاجهم يقولي، الأثاث موجود في حدائق الأهرام، وده بتاعي أنا شخصيًا.

وشاركت ناني سعد الدين الماراثون الرمضاني بمسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس، دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد)، في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.