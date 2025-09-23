سفير بريطانيا في مصر: الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا يضر بالعلاقات مع واشنطن

أكد مارك برايستون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى القاهرة، أن قرار بلاده المرتقب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يؤثر على العلاقات القوية بين بريطانيا والولايات المتحدة.

وأوضح أن رئيس الوزراء البريطاني أجرى مؤخرًا محادثات معمقة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية إلى لندن، تناولت ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الوضع في الشرق الأوسط.

أولوية لوقف إطلاق النار في غزة

وأضاف السفير البريطاني، خلال لقائه مع الإعلامية فيروز مكي عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك توافقًا دوليًا متزايدًا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، تمهيدًا لتسوية سلمية دائمة في المنطقة.

جهود دبلوماسية مستمرة في نيويورك

وأشار ريتشاردسون إلى أن الجهود الدبلوماسية لتحقيق هذه الأهداف ستتواصل خلال الأسبوع المقبل في نيويورك، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والأمم المتحدة.