نيمار ينتقد ترتيب الكرة الذهبية ويصف مركز رافينيا بـ"المزحة"

وجّه البرازيلي نيمار، الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، انتقادًا لاذعًا لترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، والتي تُوج بها الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم باريس سان جيرمان متفوقًا على عدد من أبرز نجوم العالم.

ترتيب يثير الجدل

شهدت القائمة النهائية للجائزة حلول ديمبيلي أولًا، يليه الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، بينما جاء البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان ثالثًا، والنجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول رابعًا، فيما جاء البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة في المركز الخامس.

غضب نيمار

وعلّق نيمار عبر حسابه على "إنستجرام" على منشور صديقه ومنشئ المحتوى البرازيلي إدواردو سيمبلانو، الذي أعرب عن استيائه من النتائج، قائلًا: "رافينيا خامسًا.. إنها مزحة". وكان سيمبلانو قد كتب غاضبًا: "لقد تفوقوا على أنفسهم. رافينيا خامسًا! فيتينيا ثالثًا وصلاح رابعًا؟ وديمبيلي يفوز. فليذهبوا إلى الجحيم! هل هذا واضح؟".

أرقام رافينيا المميزة

موسم رافينيا مع برشلونة لم يكن عاديًا، إذ شارك في 57 مباراة بجميع المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 34 هدفًا وصناعة 25 تمريرة حاسمة، ما جعل ترتيبه يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى الجماهير والمتابعين.

نيمار وسجالات الكرة الذهبية

لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها نيمار نتائج الجائزة، إذ انتقد العام الماضي حل مواطنه فينيسيوس جونيور في المركز الثاني خلف الإسباني رودري. وقتها رد على تصريح رودري بشأن حاجة فينيسيوس للمزيد من الانضباط، قائلًا: "لقد أصبح ثرثارًا الآن".

مسيرة نيمار مع الكرة الذهبية

رغم تاريخه الكبير في الملاعب، لم ينجح نيمار في الفوز بالكرة الذهبية طوال مسيرته، مكتفيًا بالمركز الثالث مرتين عامي 2015 و2017، فيما يواصل الجدل حول الجائزة التي تبقى الأكثر إثارة للنقاش في عالم كرة القدم.