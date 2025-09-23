مايا مرسي: دمج مرضى ألزهايمر وكبار السن في الفنون يعزز ثقتهم ويمنحهم طاقة إيجابية

تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال زيارتها لمقر جمعية الباقيات الصالحات ، أكاديمية ألزهايمر ووحدة الرعاية عن بعد بالجمعية.

كما افتتحت معرضًا لإبداعات كبار السن نظمته الجمعية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لـ" ألزهايمر" الموافق 21 سبتمبر من كل عام.

وتضمنت الزيارة جولة داخل الأكاديمية ومتابعة ورشة عمل حول العلاج بالفن لكبار السن ومرضى ألزهايمر ، إضافة إلى تفقد وحدة الرعاية عن بعد، كما تفقدت المعرض الفني الذي ضم لوحات وأعمالًا إبداعية لكبار السن ومرضى ألزهايمر.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال تفقدها لمعرض فنون كبار السن ومرضى ألزهايمر بموهبتهم وإبداعاتهم، مؤكدة أن دمجهم في الحياة الثقافية والفنية يسهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم طاقة إيجابية تدعم استقرارهم النفسي والاجتماعي.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي وحدة الرعاية عن بعد، واستمعت إلى شرح القائمين على العمل فى الوحدة حول طبيعة عمل الوحدة كونها مركز تكنولوجى مجهز، يستهدف بالأساس متابعة المرضى من المنزل ودور المسنين عن بعد، وتم إقامته فى استثمار أمثل للتحول الرقمي وفى معالجة نوعية لمحدودية الطاقة الاستيعابية ووجود قوائم انتظار ما استدعي ضرورة الاستمرار فى أداء الخدمة للمرضى ودعم ذويهم وأن المركز الذي يعمل بنظام المتابعة الطبية والعلاجية والخدمية والرعائية على مدار 24 ساعة، يدار من خلال غرفة عمليات مركزية بالجمعية».

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن إعجابها بما شاهدته من جهود علمية وعملية متكاملة، موضحة أن أكاديمية ألزهايمر وما تقدمه جمعية الباقيات الصالحات تعكس نقلة نوعية في مجال رعاية كبار السن ومرضى ألزهايمر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الجمعية تجمع بين الرعاية الطبية المتقدمة والدعم النفسي والاجتماعي والتأهيل، إلى جانب الاستثمار في التدريب وبناء القدرات، وهذه الجهود الرائدة تمثل نموذجًا ملهمًا للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني في خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي لجمعية الباقيات الصالحات، أن الأكاديمية تستهدف التدريب والتطوير المهنى لراعى مريض ألزهايمر على 10 مستويات «الطبى والاجتماعى - النفسى - الرعائى - الروحى - الإعلامى - الحقوقى - التأهيلى - العلاج بالفن - دراسة الحالة - التدريب على نظام الرعاية عن بعد.

وأوضح الفقي أن الاكاديمية تستهدف أيضا التهيئة المجتمعية للتعامل مع كبار السن للحيلولة دون دخولهم فى مستنقع ألزهايمر، وكذلك التوعية بكيفية التعامل الآمن مع مرضى ألزهايمر بما يسهم فى توفير بيئة اجتماعية ونفسية آمنة مستقرة وصديقة للمريض تساعد فى استقرار الحالة وتحد من التدهور السريع والذى يحصل نتيجة عدم الوعى المجتمعى.

وأشار الفقي إلى أن الأكاديمية تعمل على رفع الوعي المجتمعي حول الخدمات الطبية لمرضى الزهايمر وكبار السن وحول طب المخ والأعصاب والرعاية الاجتماعية والنفسية والعلاج بالفن والتغذية العلاجية وعلاقتهم بكبار السن ومرضى ألزهايمر".