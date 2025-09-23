شعبة الأدوية تزف بشرى سارة: انفراجة كبيرة في سوق الدواء المصري

بعد فترة طويلة من التحديات المتعلقة بنقص الأدوية في السوق المصري، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر الأدوية بالصيدليات منذ أكتوبر 2024.

هذا التحسن لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تظهر نتائجها في بداية عام 2025.

أزمة نقص الأدوية: أسبابها وتداعياتها

أوضح "عوف" في تصريحات تلفزيونية أن نقص الأدوية كان نتيجة لتوقف تسعير الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب سعر الدولار، ما جعل الشركات تواجه خسائر.

وذكر أن حوالي 3000 دواء كانت مفقودة في السوق خلال الفترات السابقة.

انفراجة في توفر الأدوية: بداية من أكتوبر 2024

منذ أكتوبر 2024، بدأت الأمور تتحسن بشكل ملحوظ، حيث توفر الأدوية بشكل أفضل في الصيدليات، خاصة الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض المزمنة.

استمرار التحسن في 2025

بحلول بداية 2025، استمرت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين وضع سوق الأدوية، وتوافر الأدوية التي يحتاجها المرضى بشكل أكبر.

تحديات الأدوية المستوردة

وأشار "عوف" إلى أن المشكلة الأكبر تبقى في بعض الأدوية المستوردة التي لا توجد لها بدائل محلية، مثل أدوية الأورام، أدوية القلب، وبعض الهرمونات، وهي ما زالت تمثل تحديًا في توفيرها.

دور هيئة الدواء وشعبة الأدوية

ختامًا، شدد "عوف" على دور هيئة الدواء في تنظيم عملية توزيع وتسويق الأدوية، مؤكداً على التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مثل شعبة الأدوية لتوفير الأدوية للمواطنين.