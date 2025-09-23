قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
هيئة الاستثمار تدعو المؤسسات والشركات الألمانية لتوطين تكنولوجيا صناعة الآلات بمصر
دعاء أول أيام شهر ربيع الآخر للرزق.. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب
خالد طلعت تعليقًا على تجاهل بيراميدز: "استقيموا يرحمكم الله"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شعبة الأدوية تزف بشرى سارة: انفراجة كبيرة في سوق الدواء المصري

منار عبد العظيم

بعد فترة طويلة من التحديات المتعلقة بنقص الأدوية في السوق المصري، أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن هناك تحسنًا ملحوظًا في توافر الأدوية بالصيدليات منذ أكتوبر 2024. 

هذا التحسن لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي بدأت تظهر نتائجها في بداية عام 2025.

أزمة نقص الأدوية: أسبابها وتداعياتها

أوضح "عوف" في تصريحات تلفزيونية أن نقص الأدوية كان نتيجة لتوقف تسعير الأدوية وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب سعر الدولار، ما جعل الشركات تواجه خسائر.

 وذكر أن حوالي 3000 دواء كانت مفقودة في السوق خلال الفترات السابقة.

انفراجة في توفر الأدوية: بداية من أكتوبر 2024

منذ أكتوبر 2024، بدأت الأمور تتحسن بشكل ملحوظ، حيث توفر الأدوية بشكل أفضل في الصيدليات، خاصة الأدوية الأساسية مثل أدوية الأمراض المزمنة.

 استمرار التحسن في 2025

بحلول بداية 2025، استمرت الإصلاحات الاقتصادية في تحسين وضع سوق الأدوية، وتوافر الأدوية التي يحتاجها المرضى بشكل أكبر.

تحديات الأدوية المستوردة

وأشار "عوف" إلى أن المشكلة الأكبر تبقى في بعض الأدوية المستوردة التي لا توجد لها بدائل محلية، مثل أدوية الأورام، أدوية القلب، وبعض الهرمونات، وهي ما زالت تمثل تحديًا في توفيرها.

دور هيئة الدواء وشعبة الأدوية

ختامًا، شدد "عوف" على دور هيئة الدواء في تنظيم عملية توزيع وتسويق الأدوية، مؤكداً على التعاون المثمر بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني مثل شعبة الأدوية لتوفير الأدوية للمواطنين.

تراجع أسعار الأدوية إنفراجة في سوق الأدوية انخفاضً الأدوية

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

أرشيفية

عرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائقى سيارتين ربع نقل بالإسكندرية| صور

المتهمون

القبض على المتهمين بالتعدي على صاحب مغسلة في الشيخ زايد.. صور

جثة

مصرع شخص في تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بأسيوط

بالصور

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

