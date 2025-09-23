لياو يكشف سر رفضه الإنتر وتفضيله ميلان: "مالديني حسم كل شيء"

كشف البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان الإيطالي، عن كواليس انتقاله إلى الروسونيري في صيف 2019، مؤكدًا أنه رفض عرضًا من إنتر ميلان قبل أسابيع فقط من تلقيه اتصالًا تاريخيًا من أسطورة النادي باولو مالديني.

الرفض القاطع للإنتر

وأوضح لياو، في تصريحات أبرزتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "قبل مجيئي إلى هنا كنت على وشك الانتقال إلى إنتر. المدير الرياضي أخبرني: (رافا، نحن على وشك بيعك إلى إنتر). لكنني رفضت فورًا. كنت قد قدمت موسمي الاحترافي الأول وقلت إنني أريد الاستمرار لبناء اسمي والشعور براحة أكبر. قال لي إنها فرصة كبيرة لي وللنادي، لكنني رددت: (لا، إنتر لا)".

اتصال مالديني الذي غيّر المسار

وأضاف: "بعد أسابيع عاد المدير وقال لي إن ميلان مهتم، فقلت فورًا: (ميلان، نعم). بعدها أعطاني الهاتف قائلاً: (شخص ما يريد التحدث إليك). كان مالديني على الخط وقال لي: (يجب أن تأتي). عندها انتهى الأمر بالنسبة لي".

ميلان في قلب لياو

البرتغالي الشاب أكد أن اختياره كان طبيعيًا: "لا يمكنك أن تقول لا لميلان. منذ طفولتي وأنا أشاهد رونالدينيو، رونالدو، كاكا، وسيدورف. 7 ألقاب في دوري الأبطال، تاريخ عظيم لا يتفوق عليه سوى ريال مدريد. بين إنتر وميلان، سأختار ميلان 100 مرة".

تجربة لا تُنسى

وتابع: "حين جئت مع عائلتي وأقمت ليلة في فندق قبل مباراتي الأولى، أدركت حجم النادي. الأجواء في ملعبنا كانت جنونية والمدرجات ممتلئة. الفوز بالدوري مع ميلان كان شعورًا لا يوصف، لا بد أن تعيشه لتدرك عظمة هذا الفريق".

أرقام وإنجازات

منذ انضمامه، خاض لياو 261 مباراة بقميص ميلان، سجل خلالها 71 هدفًا وصنع 62 تمريرة حاسمة، لكنه يغيب حاليًا بسبب الإصابة، على أمل العودة في مواجهة نابولي المرتقبة على "سان سيرو".

حياة في ميلانو

لياو الذي يعيش في ميلانو منذ 6 سنوات، تحدث عن تأقلمه: "ميلانو مدينة جميلة وتشبه لشبونة. الطقس جيد والطعام رائع والثقافة غنية. تعلمت هنا احترام التاريخ وطريقة العيش، وهذا ساعدني كثيرًا على النضج منذ قدومي بعمر 19 عامًا".

عقد طويل الأمد

ويمتد عقد لياو مع ميلان حتى يونيو 2028، متضمنًا شرطًا جزائيًا ضخمًا بقيمة 175 مليون يورو، ما يجعله أحد الركائز الأساسية في مشروع الروسونيري للمستقبل.