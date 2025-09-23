تداول 23 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادرته 9، فيما وصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 23 سفينة.



وأوضحت هيئة ميناء دمياط، في بيان اليوم الثلاثاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 26 ألفا و37 طنا، شملت 654 طن أسمنت معبأ و6260 طن يوريا و6101 طن كلينكر و2262 طن حديد و1300 طن كسب ذرة و9460 طن بضائع متنوعة، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77 ألفا و969 طنا، شملت 10 آلاف و342 طن خردة و4221 طن حديد و14 ألفا و70 طن أبلاكاش و820 طن خشب زان و32 ألفا 438 طن ذرة و10 آلاف طن سكر و2629 طن قمح و3449 طن بضائع متنوعة.



وذكرت أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 829 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 27 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3560 حاوية مكافئة.



وأفاد البيان بأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 51 ألفا و56 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 29 ألفا و852 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1174 طن قمح إلى صوامع القليوبية، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 4570 حركة.

