حتى أكتوبر المقبل.. مد فترة اختيار طلبة بين الثانوية العامة والبكالوريا في المنوفية

أعلن الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، مد فترة السماح لجميع الطلاب المتقدمين للصف الأول الثانوي بمرحلة التعليم الثانوي العام، لاختيار الالتحاق بأحد النظامين أو تعديل رغبتهم، وهما (نظام البكالوريا، نظام الثانوي العام) وأكد، أنه تم مد فترة الاختيار حتى يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر المقبل.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الطلاب الراغبين في الالتحاق بنظام المنازل بالصف الأول الثانوي، يُسمح لهم باختيار أحد النظامين (نظام البكالوريا – نظام الثانوي العام) عند التقدم، على أن تُرفق استمارة الرغبات ضمن مستندات الالتحاق.

وشدد على جميع الطلاب وأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد المحددة، حرصاً على حسن سير العملية التعليمية.