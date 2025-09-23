ضربة فأس تنهي حياة مسن في خناقة على الميراث بمنشأة القناطر

تسببت خلافات حول الميراث في مقتل مسن بعد تلقيه "ضربة فأس" على رأسه بمدينة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد مصرع مُسن في مشاجرة بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين مصرع مُسن نتيجة وقوع مشاجرة على الميراث بمنشأة القناطر، ولقي على إثرها مصرعه متأثرًا بإصابته ضربًا بفأس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.