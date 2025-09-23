قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ جنوب سيناء: مدينة دهب تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات

وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء
وزيرة البيئة ومحافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

 وجهت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، برفع تراكمات المخلفات في مدينة دهب، وأمرت بإنشاء منظومة متكاملة لجمع وتدوير المخلفات. وقد جاء ذلك خلال زيارتها التفقدية لمحافظة جنوب سيناء، لمتابعة مستجدات المشروعات البيئية وأعمال التطوير.

​وقد وجهت الدكتورة منال عوض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بضرورة الرفع الفوري لتراكمات المخلفات في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وشددت على أهمية إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات في هذه المدينة ذات الطابع السياحي المميز، التي تعد وجهة عالمية لمصر.

 كما وجهت بالحد من ظاهرة التجمعات العشوائية للعاملين غير الرسميين في منظومة إدارة المخلفات، وضرورة تقنين أوضاعهم لتنظيم سير العمل، مع وضع مدينة دهب في أولويات تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات على مستوى الجمهورية.

​كما شددت الوزيرة على أهمية توفيق الأوضاع البيئية من خلال تكثيف الاهتمام بمنظومة جمع وفرز وتدوير المخلفات، والتنسيق بين رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ورئيس مدينة دهب لتنفيذ محطة وسيطة لتنظيم عملية جمع وفرز المخلفات بطريقة آمنة بيئياً، إضافة إلى إنشاء مصنع لتدوير المخلفات. وأكدت أن هذا الإجراء يهدف إلى القضاء على تراكمات المخلفات والتقليل من المرفوضات قدر الإمكان، لا سيما أن المدينة تنتج يومياً ما بين 12 إلى 15 طناً من المخلفات، وقد تصل في أوقات الذروة إلى 20 طناً يومياً، ما يتطلب وجود خط فرز لتسهيل تدوير المخلفات والتخلص منها.

​من جانبه، أكد اللواء دكتور ، محافظ جنوب سيناء، أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على البيئة في المدن السياحية، مشيراً إلى أن مدينة دهب بما تحمله من مكانة عالمية تستحق أن تكون نموذجاً يحتذى به في الإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على المظهر الحضاري أمام الزوار من مختلف الجنسيات. وأوضح المحافظ أن المحافظة تعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ مشروعات البنية البيئية، بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مؤكداً أن خطة إنشاء محطة فرز ومصنع تدوير في دهب ستسهم في تقليل حجم المخلفات بصورة كبيرة، وتحويلها إلى موارد اقتصادية وفرص عمل جديدة للشباب، فضلاً عن الحفاظ على نقاء البيئة البحرية والشواطئ التي تشتهر بها دهب عالمياً.

جنوب سيناء وزيرة التنمية المحلية دهب مخلفات رفع

