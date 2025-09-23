قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري
الأرصاد: غدا طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 31
مصر تعزز تعاونها مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وتؤكد تمسكها بحماية أمنها المائي
حركة فتح: إسرائيل تواجه عزلة دولية بعد الاعتراف بدولة فلسطينية
طريقة إضافة المواليد إلى بطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية
القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون ينتظرون جني ثمار الاعتراف بدولتهم الوليدة
الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد الكلية الحربية استعدادَا لمباراة حرس الحدود
الذهب عند أعلى مستوياته التاريخية والأوقية تقترب من 3800 دولار
الشيخ الشعراوي: الصلاة تعالج الأمراض النفسية
اغسل ذنوبك في 3 خطوات.. نصيحة نبوية لمحو الذنوب والمعاصي
متحدث فتح: نثمن الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية
قرار لـ نتنياهو.. إغلاق معبر اللنبي أمام حركة البضائع والأشخاص حتي إشعار آخر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أزمة تمثال محمد علي بين تغيير القاعدة وغضب التشكيليين

تمثال محمد علي
تمثال محمد علي
جمال عاشور

شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل في الأوساط الفنية والثقافية بعد تغيير القاعدة الأصلية لتمثال محمد علي باشا القائم في ميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وهو التمثال الذي أنجزه النحات الدكتور شمس القرنفلي، أستاذ النحت الميداني والعميد السابق لكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، وتم الكشف عنه عام 2014 كإهداء من الكلية إلى المحافظة بتكلفة وصلت وقتها إلى نحو 120 ألف جنيه.

القضية بدأت حين فوجئ الفنانون والمثقفون بتبديل القاعدة الأصلية للعمل الفني بأخرى جديدة لا تتناسب مع تصميم التمثال، ما اعتبره كثيرون تشويهاً للمنظر العام واعتداءً على الصياغة الفنية التي أبدعها النحات. 

واعتبرت نقابة الفنانين التشكيليين أن ما جرى يمثل تجاوزاً خطيراً، خاصة أن قاعدة التمثال ليست مجرد عنصر إنشائي بل جزء أصيل من تكوينه الفني، يؤثر في توازن الشكل وإيقاعه الجمالي.

في بيان رسمي، أبدت النقابة رفضها القاطع لما حدث، مؤكدة أن التغيير تم دون الرجوع إلى الفنان صاحب العمل أو النقابة المختصة، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لأبسط القواعد المهنية وانتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية. وأوضحت أن أي تعديل أو نقل لعمل فني ميداني يجب أن يتم في إطار تشاوري يحفظ حقوق الفنان ويصون القيمة البصرية للعمل، باعتبار أن تلك الأعمال ليست ملكاً للجهة المنفذة فحسب بل ملك للذائقة العامة والمجتمع.

وأضاف البيان أن مثل هذه الممارسات غير المسؤولة تسيء للفن المصري وتشوّه الذوق العام، لافتاً إلى أن التماثيل والأعمال الميدانية تمثل ثروة قومية يجب التعامل معها بوعي وحساسية، لا باعتبارها مجرد كتل صخرية قابلة للهدم أو الاستبدال. 

وطالبت النقابة بضرورة إعادة القاعدة الأصلية أو تنفيذ قاعدة بديلة تحاكي التصميم الأول بالتشاور مع الفنان المنفذ وتحت إشراف متخصصين من النقابة.

من جانبه، شدد عدد من النقاد والفنانين على أن القضية تتجاوز حدود القاعدة الجديدة، لتفتح باب النقاش حول غياب المعايير الفنية في التعامل مع التماثيل والميادين العامة، إذ غالباً ما تتخذ قرارات عشوائية بالتغيير أو النقل من دون مشاركة المتخصصين، ما يؤدي إلى إهدار قيم فنية ومعنوية كبيرة.

القضية أعادت أيضاً طرح سؤال مهم حول مفهوم الملكية الفكرية للأعمال الفنية الميدانية: هل يحق للجهات الإدارية تعديل العمل بعد استلامه؟ أم أن الشكل الفني يظل ملكاً لصاحبه لا يجوز المساس به إلا بموافقته؟ وهو ما أكدته النقابة، معتبرة أن التغيير الأخير يمثل انتهاكاً لحقوق الفنان الأصيلة التي يكفلها القانون.

ورغم أن محافظة القليوبية لم تُصدر حتى الآن توضيحاً مفصلاً حول أسباب التغيير، فإن الأصوات تتعالى مطالبة بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسؤول عن هذا الإجراء غير المدروس، الذي أثار استياء قطاع واسع من التشكيليين والمثقفين.

في النهاية، تكشف أزمة تمثال محمد علي عن خلل واضح في إدارة المشهد البصري للميادين العامة، وغياب آلية مؤسسية للتعامل مع الأعمال الفنية التي يفترض أن تعكس صورة مصر الحضارية أمام مواطنيها وزائريها، وتبقى الرسالة الأهم التي وجهتها نقابة الفنانين التشكيليين هي أن الفن ليس مجالاً للاجتهادات الفردية، بل مسؤولية وطنية تتطلب وعياً، احتراماً، وتقديراً لقيمة الإبداع.

الأوساط الفنية والثقافية تمثال محمد علي باشا ميدان المؤسسة شبرا الخيمة النحات الدكتور شمس القرنفلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

سقوط درابزين مدرسة بالعسيرات يُصيب طالبًا.. وتعليم سوهاج يُحيل المسؤولين للتحقيق

دكتورة رشا عادل وكيل مديرة الصحة بالبحر الاحمر

مستشفى حميات الغردقة يستقبل وفد الجمعية البريطانية (BSAC) لمراجعة معايير الاعتماد الدولي في مكافحة العدوى

صورة موضوعية

تواصل فعاليات برنامج "IT Professional" لتأهيل الخريجين بمدينة القصير

بالصور

أحمر داكن.. نجلاء بدر تتألق بإطلالة شبابية

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

طريقة عمل كيك إسفنجية هشّة.. وصفة سهلة لأولادك على الفطار

الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي
الكيك الإسفنجي

76 دولارا فقط.. استئجار سيارة جيب رانجلر بأرخص سعر

جيب رانجلر
جيب رانجلر
جيب رانجلر

ارتفاع أسعار سيارات فولكس فاجن 2026 بنسبة 6.5%

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

فيديو

استخراج رخصة القيادة

شروط استخراج رخصة القيادة بعد تعديل اللائحة

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد