وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
الهلال الأحمر الكويتي يبحث مع الصليب الأحمر الدولي تطوير العمل الإغاثي

أ ش أ

بحث نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، في دول مجلس التعاون الخليجي، ويليم دي جونج، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، فهد المنديل، تعزيز الشراكات الإنسانية وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة بما يساهم في تطوير العمل الإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها حول العالم. 


وأكد نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ويليم دي جونج، أن الثقة المتبادلة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الكويتي تعد أساسا متينا لبناء شراكات إنسانية واعدة.


وأوضح أن لقاءه مع الجانب الكويتي كان مثمرا حيث جرى مناقشة مجالات التعاون المستقبلية وصور الشراكة الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم، مبينا أن هذه الجهود تأتي تمهيدا للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده قريبا بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية لتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية.


وأشار إلى وجود مشاريع قائمة بالفعل بين الجانبين من أبرزها مشروع دعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المثمرة التي يتطلع الجانبان إلى تعزيزها وتوسيعها خلال الفترة المقبلة بما يخدم الأهداف الإنسانية المشتركة ويخفف من معاناة المحتاجين حول العالم.


من جهته، ذكر الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، فهد المنديل، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تركز في استراتيجيتها المقبلة على المشاريع الصحية والتنموية المستدامة إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.


وأكد أن أولوية الجمعية في الوقت الراهن تتمثل في إغاثة قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين عبر صياغة مشاريع مشتركة مع اللجنة الدولية تحقق أثرًا إنسانيًا طويل المدى.


وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر إقليميا ودوليا وما تقدمه من مبادرات نوعية في مجالات الإغاثة والرعاية الصحية في مناطق النزاعات والكوارث.

طرد السموم
الماتشا
الاسورة الفرعونية
رحمة احمد
