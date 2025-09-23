الهلال الأحمر الكويتي يبحث مع الصليب الأحمر الدولي تطوير العمل الإغاثي

بحث نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر، في دول مجلس التعاون الخليجي، ويليم دي جونج، مع الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، فهد المنديل، تعزيز الشراكات الإنسانية وتوسيع نطاق المشاريع المستدامة بما يساهم في تطوير العمل الإغاثي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها حول العالم.



وأكد نائب رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر في دول مجلس التعاون الخليجي، ويليم دي جونج، أن الثقة المتبادلة بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر الكويتي تعد أساسا متينا لبناء شراكات إنسانية واعدة.



وأوضح أن لقاءه مع الجانب الكويتي كان مثمرا حيث جرى مناقشة مجالات التعاون المستقبلية وصور الشراكة الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم، مبينا أن هذه الجهود تأتي تمهيدا للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى المزمع عقده قريبا بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية لتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية.



وأشار إلى وجود مشاريع قائمة بالفعل بين الجانبين من أبرزها مشروع دعم لاجئي الروهينجا في بنجلاديش، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة المثمرة التي يتطلع الجانبان إلى تعزيزها وتوسيعها خلال الفترة المقبلة بما يخدم الأهداف الإنسانية المشتركة ويخفف من معاناة المحتاجين حول العالم.



من جهته، ذكر الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، فهد المنديل، أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي تركز في استراتيجيتها المقبلة على المشاريع الصحية والتنموية المستدامة إلى جانب الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.



وأكد أن أولوية الجمعية في الوقت الراهن تتمثل في إغاثة قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين عبر صياغة مشاريع مشتركة مع اللجنة الدولية تحقق أثرًا إنسانيًا طويل المدى.



وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر إقليميا ودوليا وما تقدمه من مبادرات نوعية في مجالات الإغاثة والرعاية الصحية في مناطق النزاعات والكوارث.