حمادة عبد اللطيف: مباراة الأهلي مثل الجونة.. وبيان الزمالك بالأمس غير موفق

تحدث حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، عن مواجهة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد اللطيف في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: موضوع استمرار نتائج الزمالك الإيجابية الآن في أيد الجهاز الفني واللاعبين

وأضاف: الخسارة أمام وادي دجلة كانت مخيبة للآمال، ولكن فريق الجونة يحاتج إلى نقطة وحيدة، ومباراة الأهلي المقبلة مثل مباراة الجونة بثلاث نقاط

وتابع: على اللاعبين عدم التفكير في مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة، واللاعب المحترف يأخذ كل مباراة على حدى والأهم الآن هو الفوز على فريق الجونة قبل مواجهة الأهلي في الدوري

وواصل: أتمنى أن يصل اللاعبين إلى مستوى التركيز وبيان زمالك بالأمس تشجيعي للاعبين ولكن بيان غير موفق في الوقت الحالي لا نتعامل بالقطعة فمثل هذا البيان يكون عندما يتوج الزمالك بالدوري ودوري أبطال إفريقيا وجماهير الزمالك هدفها فقط الفريق