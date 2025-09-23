20 فيلماً أوروبياً تتنافس على جوائز النقاد العرب في مهرجان الجونة السينمائي

تم اختيار مجموعة منتقاة بعناية من أبرز العناوين الأوروبية، رشحتها منظمات أعضاء في"European Film Promotion (EFP)، للتنافس هذا العام على جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي يستضيفها EFP بالتعاون مع مركز السينما العربية للمرة السابعة.

وسيختار 100 من أبرز النقاد العرب المؤثرين من 16 دولة ناطقة بالعربية ثلاثة أفلام مفضلة قبل الإعلان عن الفائز خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي (16 – 24 أكتوبر 2025).



تمثل الأفلام المرشحة طيفاً واسعاً من الأنواع والأصوات، حيث عُرض العديد منها لأول مرة في مهرجانات دولية كبرى، أو حصد جوائز مرموقة، أو قُدم للمنافسة في فئة أفضل فيلم دولي في جوائز الأوسكار، مثل Young Mothers لجان بيير ولوك داردين (بلجيكا)، Little Trouble Girls لأورشكا ديوكيتش (سلوفينيا)، والفيلم الوثائقي Sanatorium لجار أوروك (إيرلندا). وتشمل الأعمال الفائزة الأخرى في مهرجانات دولية DJ Achmet لجورجي أونكوفسكي (جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة الجمهور في مهرجان صندانس؛ الجائزة الكبرى لقسم "إكران جونيو" بمهرجان كان؛ جائزة "منظور الشباب" الخاصة وجائزة "سينوروبا" في مهرجان سراييفو)، Home Sweet Home لفريله بيترسن وDeaf لإيفا ليبرتاد (الفائز بجائزة الجمهور في قسم بانوراما بمهرجان برلين السينمائي)، يونان لأمير فخر الدين (جائزتا أفضل فيلم وأفضل ممثل في مهرجان روتردام العربي)، Celtic Utopia لدينيس هارفي ولارس لوفين (الجائزة الكبرى لأسبوع النقاد بمهرجان لوكارنو)، وكذلك Tales from the Magic Garden لديفيد سوكوب، جان-كلود روزيك، باتريك باش، وليون فيدمار (جائزة ECFA لأفضل فيلم أوروبي للأطفال في مهرجان جيفوني).



قالت سونيا هاينن، المدير الإداري لـEFP: "بينما نخطو نحو النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، يسعدنا أن نرى المزيد من النقاد العرب ينضمون إلى لجنة التحكيم. إن التزامهم وخبرتهم يجلبان رؤى جديدة ويشعلان الحوار حول السينما في جميع أنحاء العالم. تعكس الأفلام العشرون المرشحة من 20 دولة أوروبية التنوع الرائع لصناعة السينما الأوروبية."



وأضافت ماريان خوري، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي: "نفخر في مهرجان الجونة باستضافة جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، حيث يمكن للنقاد العرب التفاعل مع غنى وتنوع السينما الأوروبية. إن وجهات نظرهم لا تعزز الحوار الثقافي فحسب، بل تسلط الضوء أيضاً على الدور الحيوي الذي يلعبونه في ربط صانعي الأفلام والجمهور عبر المناطق. من خلال استضافة الجوائز، نؤكد التزامنا بتمكين النقاد العرب وإعادة تعريف دور المهرجانات العربية كجسور بين العوالم."



وأعرب علاء كركوتي وماهر دياب، الشريكان المؤسسان لـمركز السينما العربية، عن سعادتهما بعام جديد من الجوائز، قائلين: "كما هو الحال دائماً، من دواعي سرورنا أن نتعاون مع EFP في النسخة السابعة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، والأجمل من ذلك أن نحظى بفرصة جديدة لتسليط الضوء على السينما الأوروبية من خلال نقادنا العرب، ومواصلة توسيع آفاق الأفلام الأوروبية وصنّاعها في المنطقة الناطقة بالعربية."



اضغط هنا للاطلاع على القائمة الكاملة للنقاد العرب حسب البلد



أُطلقت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية عام 2019 من قبل EFP وACC، وهي امتداد لجوائز النقاد التي أسسها مركز السينما العربية، بهدف تعزيز تنوع الأفلام في المنطقة وزيادة اهتمام شركات التوزيع والصناعة بالأعمال الأوروبية المتميزة. كما تهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على النقاد السينمائيين البارزين من 16 دولة ناطقة بالعربية ودورهم في تقديم رؤى جديدة وجسر الفوارق الثقافية. ومن الفائزين السابقين: God Exists, Her Name Is Petrunya (2019)، Undine (2020)، 107 Mothers (2021)، EO (2022)، Fallen Leaves (2023)، وThe Seed of the Sacred Fig (2024).

تُقام جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بدعم من "كرييتيف يوروب" البرنامج الإعلامي التابع للاتحاد الأوروبي.



عن European Film Promotion

شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج. تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكل خاص. وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe - MEDIAالتابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.



ويدعم مكتب هامبورغ كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورغ.عن مركز السينما العربية

تأسس مركز السينما العربية عام 2015 على يد MAD Solutions، وهو منظمة غير ربحية مسجلة في برلين، ويعد منصة ترويجية دولية للسينما العربية، إذ يوفر لصنّاع الأفلام نافذة مهنية للتواصل مع نظرائهم حول العالم عبر مجموعة من الفعاليات التي ينظمها. كما يقدم المركز فرصاً للتواصل مع ممثلين عن شركات ومؤسسات متخصصة في الإنتاج المشترك والتوزيع الدولي، وغير ذلك. تتنوع أنشطة المركز بين أسواق الأفلام والأجنحة وأجنحة العرض، وجلسات التشبيك، واللقاءات الفردية بين صناع الأفلام العرب والأجانب، وحفلات الترحيب، إضافة إلى الاجتماعات مع منظمات ومهرجانات دولية، وإصدار مجلة "السينما العربية" لتوزع في أبرز المهرجانات والأسواق العالمية. كما يتيح المركز الاشتراك في نشرته الإخبارية عبر موقعه، للحصول على نسخ رقمية من المجلة وأخبار أنشطته، وإشعارات بمواعيد التقديم للمنح والمهرجانات، وعروض المؤسسات التعليمية والتدريبية، وتحديثات حول الأفلام العربية المشاركة في المهرجانات، وأخبار حصرية عن "معمل السينما العربية"، وأبرز مشروعات الشركاء المستقبلية.



عن مهرجان الجونة السينمائي



تأسس مهرجان الجونة السينمائي عام 2017 بهدف عرض مجموعة متنوعة من الأفلام التي تلبي ذائقة جمهور مبدع ومطلع. صُمم المهرجان للفنانين وصناع الأفلام، ويسعى لتعزيز التواصل بين الثقافات والمبدعين بما يخدم صناعة السينما والمنطقة من خلال فن صناعة الأفلام، عبر ربط صناع الأفلام المحليين بنظرائهم الدوليين بروح التعاون وتبادل الثقافات. يكرس المهرجان جهوده لاكتشاف أصوات جديدة، ويطمح إلى أن يكون محركاً لتطوير السينما في العالم العربي، لاسيما من خلال برنامجه الموجه لدعم الصناعة "منصة سيني جونة".