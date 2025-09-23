العشري : الحديد المصري يواصل تعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية

أشاد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجلس إدارة حديد العشري، بالنتائج الإيجابية التي جاءت في النشرة السنوية للتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي سجلت ارتفاعًا في إجمالي قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 45.3 مليار دولار عام 2024 مقابل 42.6 مليار دولار عام 2023 بزيادة 6.5٪، معتبرًا أن هذه الزيادة مؤشر مهم على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرة المنتج المصري على تحسين موضعه التنافسي في الأسواق الخارجية.

ولفت العشري إلى أن النمو في صادرات الحديد ومصنوعاته والتي بلغت 2.3 مليار دولار بنهاية 2024 بزيادة 4.4% ، يمثل انعكاسًا مباشرًا للتطور الكبير الذي يشهده قطاع الصناعات المعدنية في مصر، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس نجاح جهود المصنعين الوطنيين في رفع جودة الإنتاج، وتوسيع الطاقة التصديرية للحديد والصلب، وهو قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.

وقال العشري إن ارتفاع صادرات الحديد هو ثمرة استثمارات ضخمة في تحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، والالتزام بالمواصفات العالمية التي تؤهل المنتج المصري للمنافسة في أسواق متقدمة مشيرا أن صناعة الحديد المصرية أصبحت اليوم قادرة على تلبية الاحتياجات المحلية والعبور بقوة إلى الأسواق الخارجية

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلى أن هذه النتائج لا يمكن فصلها عن السياسات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وتوطين الصناعات الحيوية، من خلال الحوافز الموجهة للقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، وتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، وهي السياسات التي انعكست بصورة واضحة على زيادة القدرة التصديرية وتقليل الفجوة الاستيرادية.

وأضاف العشري أن استمرار الحكومة في تهيئة مناخ الاستثمار وجذب المزيد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية سيكون له أثر مباشر في دعم مسيرة الصادرات، وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

واكد العشرى ان هناك فرصة حقيقية لتحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى ديناميكية تصديرية دائمة من خلال توسيع القاعدة التصديرية، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري.

