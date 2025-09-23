المارد لم يحضر.. الأهلي يحقق الفوز بصعوبة على حرس الحدود بالدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حرس الحدود 3-2 في اللقاد الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري



أحرز نيتس جراديشار هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد كرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمد حمدي زكي هدف تعادل حرس الحدود في الدقيقة الثامنة بعد كرة عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق فوزي الحناوي ليسدد محمد حمدي زكي الكرة داخل الشباك

وشهدت الدقيقة ٣٧ هدف ملغى لصالح حرس الحدود بعد تسلل على محمد حمدي زكي نتيجة لتمركز خاطئ خلف دفاع المنافسين

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٤٥+٢ من ركلة جزاء



وتمكن إسلام أبو سليمة في إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٥٣ بعدكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح حرس الحدود من ركلة ركنية ارتطمت بطاهر محمد طاهر وسكنت الشباك.

ونجح ياسر إبراهيم في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة ٨٠ بعد تصويبة من تريزيجيه من يسار منطقة الجزاء لصالح الأهلي لترتطم بالقائم الأيسر ليكملها ياسر إبراهيم داخل الشباك.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بينما يتوقف رصيد حرس الحدود عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري المصري

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:- حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومصطفى العش. خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمود حسن تريزيجيه وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات. خط الهجوم: نيتس جراديشار.