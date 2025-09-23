أول ظهور لابن الفنانة دينا في حفل افتتاح أكاديمية الرقص الشرقي

حرص ابن الفنانة دينا على التواجد معها والتقاط الصور على السجادة الحمراء للاحتفال بافتتاح أول أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي، إلى جانب مختلف ثقافات الرقص حول العالم، مثل اللاتيني والأفرو وغيرها.

ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر لمشاركة الفنانة دينا تحقيق حلمها بإحدى المولات في احتفالية كبرى.

تختص الأكاديمية بتعليم شتى أنواع الفنون، بما في ذلك التمثيل، وكتابة السيناريو، والعزف الموسيقي، والغناء، على أيدي نخبة من المتخصصين وأساتذة الفنون.

وأكدت دينا في تصريحات صحفية على أن الأكاديمية لا تستهدف فقط صقل المواهب الشابة، وإنما أيضًا توفير مساحة تعليمية معتمدة تسهم في تخريج جيل جديد من الفنانين المحترفين، القادرين على المنافسة عربيًا وعالميًا.

ويأتي افتتاح الأكاديمية ليُشكّل نقلة نوعية في مجال تعليم الفنون الاستعراضية والإبداعية، خاصةً أنها تُعَدّ التجربة الأولى التي تجمع بين مختلف التخصصات الفنية تحت سقف واحد.