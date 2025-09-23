الصحفيين تنظم حفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية

عقدت نقابة الصحفيين، احتفالية توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، للعام الثاني على التوالي.

شارك فى الحفل هدايت هيكل عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل، والمفكر الكبير مصطفى الفقي، والكاتب الكبير محمد سلماوي، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والاعلامي شريف عامر والإعلامية لميس الحديدي، وعمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام، وخالد البلشي نقيب الصحفيين واعضاء مجلس النقابة، وإبراهيم المعلم، والنقيب السابق يحي قلاش، ووزير الخارجية الاسبق نبيل فهمي، والكاتب عبدالله السناوي، والاعلامية منى الشاذلي ، والوزير منير فخري عبدالنور، والكاتب يوسف القعيد.

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن حفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، يعود لبيته للعام الثاني على التوالي .

وأصاف خلال كلمته بحفل توزيع جائزة هيكل للصحافة العربية، مساء اليوم، بنقابة الصحفيين، أن هيكل لمع فى عابم الصحافة حتى اصبح ناقل للأخبار الى منبر للفكر والإبداع مضيفا " ترحيب اليوم بمسيرة عطاء متصلة لصاحب البيت، الذي سيظل ارثه حاضر فى كل جهد يبذل من اجل صحافة حرة مهنية ، موضحا أن التحديات التي تواجه المهنة تفرض عليان ان نسير على درب التطوير والحرية والمهنية.

وأكد البلشي على عهدنا للسير قدما من أجل صحافة نريدها ان نكون تعبيرا راسخا عن الناس وخطوة نحو المستقبل ، فالتكريم اليوم تكريم لصحافة تقف شامخة و احتفاء ببقاء اثر الاستاذ وعطاءه فى صورة تعاون مع مؤسسة هيكل".

وتابع: لا انسى ان نقف اجلالا لزملائنا الصحفيين الفلسطينيين اللذين يكتبون بحروف من نور فى ظل عدوان همجي يدخل عامه الثاني ويبعثون رسالة امل للمستقبل، تحية لمن علموننا كيف تكون المهنية وتحية اكبار لكل الفلسطينيين.